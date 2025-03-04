史上最早！王功漁火節6/28、29登場 首度暑假前舉行

彰化縣長王惠美（跪拜者）到芳苑福海宮請示媽祖，擲筊擇定王功漁火節舉辦日期。（彰化縣政府提供）

2025/03/04 18:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府於今（4日）在王功福海宮舉行2025王功漁火節的擲筊祈福儀式，彰化縣長王惠美獲得媽祖5次聖筊，確定活動將於6月28日、29日（農曆6月4日、5日）舉行，這是該活動首次提前至暑假前舉辦，創下史上最早的紀錄。

每年春季三月，彰化縣政府依慣例至當地王功福海宮請示「王功漁火節」舉辦日期，每年多在暑假7至8月舉辦，今年廟方一開始提供7/5～6、7/12～13、7/19～20、7/26～27等4組日期，但是都擲無筊，只好提前訂於6/28～29，結果連續5個聖筊，確定提早於暑假前舉行。

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王惠美表示，王功漁火節是暑假期間全國知名的音樂祭之一，有「北貢寮、中王功、南墾丁」美名，每年至少吸引30萬人次遊客，今年王功漁火節邁入21週年，縣政府已開始絞盡腦汁規畫活動內容，希望推出大卡司、新節目吸引民眾，期待藉由活動為地方注入熱鬧氣氛，帶動經濟產業發展，為王功增添觀光魅力。

福海宮主委林義璿也表示，王功漁火節已是台灣知名的海洋音樂盛會之一，去年湧入47萬人，創下歷年人數新高，這次活動當天將準備豐盛的美食招待遊客，歡迎全國民眾一同參與，感受王功的熱情與魅力。

彰化「王功漁火節」去年舉辦吸引47萬人次，創下歷年人數新高。（彰化縣政府提供）

王功漁港的夕照是彰化八景之一，參加活動遊客駐足潮間帶拍攝夕陽。（資料照）

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