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    「台南隊」百種好物前進東京食品展 與世界交陪

    台南市長黃偉哲將領軍「台南隊」，帶著豐富優質農特產前進東京食品展。 （記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲將領軍「台南隊」，帶著豐富優質農特產前進東京食品展。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/03/04 20:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕被譽為世界3大食品展之一「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」即將於3月11日開幕。台南市長黃偉哲今（4）日宣布組成「台南隊」，領軍11家業者並精選超過百種優質產品前進東京，以「優選台南、世界交陪」為主題，讓世界看見台南的豐饒與美味。

    黃偉哲表示，疫情後，台南每次參加國際展都獲得好成果，加上外貿協會協助台灣農特產品進軍，不僅是亞洲、日本，甚至歐美各國訂單紛紛而至。這次將有「台南館」，以「優選台南、世界交陪」為主題，希望能吸引各國消費者與貿易商駐足，從而成為以後穩定進貨的客戶。

    「台南館」 精選超過100種以上的優質產品參展，涵蓋生鮮果品、冷凍果丁、乾燥果乾、果汁、契作地瓜系列產品、文旦柚系列產品、黃金蕎麥系列產品、冬瓜茶磚、漁產品、農漁加工食品及特色伴手禮等。今日發表搶先亮相，滿滿展現台南特色。

    農業局長李芳林說，規劃聯合攤位讓產品在國際舞台露出，有番茄軟糖、芝麻糕、茶豆香酥、無加糖芒果乾火龍果乾、水果雪Q餅、桂圓黑糖地瓜酥、後壁米系列商品及東山咖啡等人氣商品，持續以創新包裝及試吃活動，以吸引國際買家至台南館洽商訂購。

    李芳林表示，日本市場對食品安全要求極高，台南農漁產品均符合高標準生產規範，並且鼓勵業者推出創新產品，如結合在地特色原料與日式口味研發的冬瓜、芝麻、漁產系列等伴手禮，預期能吸引更多日本消費者的目光。

    此外，台南漁產如虱目魚精緻加工魚類食品、烏魚子、鱸魚及龍膽石斑等海鮮系列產品，也將在展會中亮相，期望繼龍虎斑後，台南漁產品能順利打入日本市場，同時在展場中帶來台南蘭花以及火鶴花可望發揮加值效益創商機。

    台南11家業者精選超過百種優質產品前進東京食品展。（記者洪瑞琴攝）

    台南11家業者精選超過百種優質產品前進東京食品展。（記者洪瑞琴攝）

    南市農業局長李芳林（右）說，鼓勵業者創新及單片包裝，迎合日本消費市場的喜愛。（記者洪瑞琴攝）

    南市農業局長李芳林（右）說，鼓勵業者創新及單片包裝，迎合日本消費市場的喜愛。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）偕同參與業者宣布參加今年東京食品展。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）偕同參與業者宣布參加今年東京食品展。（記者洪瑞琴攝）

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