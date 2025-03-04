台南大內區圖耐震補強暫改公所借書 服務長者走入社區

台南大內區圖書館正進行耐震補強工程中，預計最慢8月完工。（記者劉婉君攝）

2025/03/04 20:27

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市大內區圖書館建於1989年，且從2層樓「長高」至3層樓，因耐震係數不足，近期展開耐震補強工程，預計最慢8月完工，民眾須暫時改至隔壁的區公所借書。而由於區內老年人口多，圖書館也走入社區，方便長者就近借書。

大內區圖書館最初興建時為地下1層樓、地上2層樓建築，同年再申請建照，增建至地上3樓，近期啟動耐震補強及改善漏水等問題，總經費1036萬元，施工期間則暫時搬到大內區公所內，提供民眾借還書服務。

請繼續往下閱讀...

大內區人口數約8500人，根據館方統計，去年全區借閱冊數4萬6431冊，借閱人次1萬3152人次。館方表示，館藏共計5萬6724冊藏書，暫借公所服務的期間，因空間有限，每次約有300冊書籍，預計4月將購進新書，也會提供民眾借閱。

而由於大內區老年人口比例高，尤其環湖社區65歲以上人口約31%，大內區圖除了盡量選擇大字版圖書之外，也會主動送圖書到環湖社區，方便長者就近借閱。

館方指出，每次送到社區的圖書約100冊，且會挑選長者比較有興趣的類別，未來也希望能擴及至其他社區，但因圖書需要有人管理，還需要與社區發展協會溝通。

台南大內區圖耐震補強期間，暫時借用區公所空間提供借還書服務。（記者劉婉君攝）

台南大內區圖服務長者，主動讓圖書走入環湖社區。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法