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    桃機南跑道夜間歲修 北跑道維持開放、不影響航班起降

    桃園國際機場辦理南跑道歲修。（桃機公司提供）

    桃園國際機場辦理南跑道歲修。（桃機公司提供）

    2025/03/04 17:37

    〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場本月利用既有夜間巡場關閉跑道時段，針對南跑道進行歲修維護，預計耗時10個工作日。桃園機場公司表示，施工期間維持單跑道運作，已備妥應變規劃，不影響機場營運及航班起降。

    桃機228連假疏運5天期間總計68.2萬人次，其中3月2日旅運量14.3萬人次為高峰，平均一天航班起降720架次，接下來準備迎接4月清明連假人潮。

    桃機公司表示，為優化營運品質，3月利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對南跑道進行歲修維護。夜間巡場關閉時段為凌晨1時至清晨6時30分，時長5.5小時。

    南跑道歲修工期視天候狀況而定，預計10個工作日完成，施工期間維持單跑道運作，即南跑道施工期間，北跑道維持開放，以因應貨機或臨時客機起降需求；北跑道巡檢時，南跑道也要暫停歲修，開放以服務起降航班。南北跑道原則上採單雙日輪流關閉。

    桃機公司副總經理孫宏彬表示，去年南跑道歲修因規劃封閉的時間較長，影響航班起降，桃機公司全盤檢討並提出改進方案。今年的歲修規劃從去年底就開始籌備，邀集相關單位開會沙盤推演、做好應變規劃，研擬「在既有夜間關閉時段中維修，不另行增加跑道關閉時間」的施工方案，確保不影響機場營運及航班起降。

    桃園國際機場辦理南跑道歲修，期間航班正常起降。（桃機公司提供）

    桃園國際機場辦理南跑道歲修，期間航班正常起降。（桃機公司提供）

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