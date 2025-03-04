關西服務區勇奪營收王 撇步在這裡

國道關西服務區新增爭鮮gogo和春上布丁蛋糕的櫃位後，每個月營收平均增加200萬到250萬元不等。（記者黃美珠攝）

2025/03/04 20:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕國道服務區營收王去年由國道3號關西服務區以5.98億奪冠，主要歸功於近年持續優化硬體設備和公共服務，引進更多具吸引力的品牌櫃位，提升了用路人服務體驗所致，以致年營收金額比前一年還成長了8.7％。

新東陽公司關西服務區副理林憲揚說，過去迭遭旅客抱怨的就是餐飲座席不夠，近年努力新增室內立食區，戶外用大陽傘增加7組坐食區，優化南來北往的旅客用餐環境。

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新東陽也檢討原先比較冷清的2個櫃位，引進春上布丁蛋糕、爭鮮迴轉壽司這2個品牌後，果然人氣蒸蒸直上，每月添加200萬到250萬元的營業額。

林憲揚說，2011年新東陽接手經營關西服務區，來客數就穩定成長，到5年前已穩居全國國道營收王的第2名，去年更因清水服務區整修8個月而進一步奪冠。

林憲楊謙稱，這樣雖顯得有些勝之不武，但整體來說，他們去年的營收還是比前一年成長了8.7％、上看6億元，今年有信心一定會突破6億，未來會更好。

林憲揚說，這幾年關西服務區之所以越來越受遊客喜愛駐足停留，除了他們經常會在一年四季分享關西服務區限定的美景，如清明綬草、紫藤花瀑、黃花風鈴木、客家油桐裝置等，客家國道便當也很受肯定，還會不定期協助老農義賣好吃的文旦、柚子、或其他優良國產農產品等，也提供街頭藝人演出的場域等，讓旅客的疲憊從中獲得消解，這些都是關西服務區讓國道旅客喜歡的原因。

國道3號關西服務區內新增設的立食區，讓節假日的車潮遇上用餐時刻也能好好安心用餐。（記者黃美珠攝）

國道3號關西服務區近年在戶外也新增7組大陽傘坐食區服務來客。（記者黃美珠攝）

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