馬公女市民血栓截肢恐要再動刀 愛心捐款追加8萬

希望急難救助基金會捐贈善款，協助黃姓女子度過難關。（馬公市公所提供）

2025/03/04 18:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市中央里黃姓女子突發血栓，雙腿截肢，病情近日惡化，需再次手術。唯一親屬弟弟獨力照顧，面臨沉重醫療、復健及長期照護費用。希望急難救助基金會上月捐贈7萬元，今（4）日下午追加8萬元，基金會執行長葉萬教將款項轉交馬公市長黃健忠，盼能緩解燃眉之急。

黃健忠說，上月他已將基金會捐贈的7萬元善款送到高雄，探望黃姓女子，關心醫療狀況與需求，向她與弟弟傳達社會各界的關懷。然而，隨著病情惡化，她的手術需求再度增加，所需的醫療與復健費用大幅提升。今天再次收到基金會的捐助款後，近期將再赴高雄送達善款。

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黃姓姊弟自幼喪親，離鄉赴台打工維生，生活十分拮据，如今面對長期照護需求，弟弟難以負荷。黃健忠特別感謝希望急難救助基金會全體會員，不僅即時提供財務援助，更長期關注澎湖地區的急難救助，凝聚社會愛心。他也感謝所有善心人士的慷慨解囊，並說，這筆善款不僅是經濟上的幫助，更是對他們的一份支持，讓他們知道自己並不孤單。

捐助行動獲得各界響應，澎湖縣政府社會處長周柏雅、前馬公市長葉竹林、澎湖郵局前副局長陳福國、馬公市公所主任秘書林寶伶、民政課許小萍、民進黨澎湖縣黨部主任委員顏家康等人與會，共同見證這場愛心善舉。

前馬公市長葉竹林將希望紅包交給現任馬公市長黃健忠（右）。（馬公市公所提供）

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