雲林520集團結婚可抽首爾來回機票 報名首日7對新人卡位

雲林縣政府5月20日將在三好國際酒店舉辦集團結婚，除有萬元伴手禮，參與新人可抽韓國首爾來回機票。（記者李文德攝）

2025/03/04 18:50

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府去年首度舉辦集團結婚，30對限額造成秒殺熱潮，今年再續辦，5月20日在斗六市三好國際酒店舉辦。除為每對新人準備超過萬元價值伴手禮外，參與者更可參加抽獎，最大獎是韓國首爾來回機票。今開放報名限額30對，下午5點前已有7對新人報名。

縣府民政處表示，去年集團結婚30對名額瞬間秒殺，據去年新人回報，有10對以上新人已喜獲麟兒及千金，甚至已待產中。由於集團結婚好口碑，今年不斷有民眾來電詢問，希望續辦。今年5月20日選在三好國際酒店，打造夢幻婚禮場景，希望新人們獲得更多祝福。

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民政處長蕭德恕表示，今年為每對新人準備喜餅、蜂蜜、醬油等農特產伴手禮，價值超過萬元。此外每對參加新人活動當天可參加抽獎，有冰箱、烘衣機、氣炸烤箱等家電用品可抱回家，最大獎為韓國首爾來回機票。

雲林縣長張麗善表示，結婚所需的產業範圍非常廣泛，包括銀樓、攝影、宴客場地、旅遊等，縣府邀集近40家在地婚禮產業業者，設計專屬優惠，同為30對新人祝福，也盼活動串聯相關產業，活絡經濟。

民政處表示，今開放線上報名後，截至下午已有7對新人報名，報名資格為年滿18歲以上即將結婚或於本活動日前1年內結婚的中華民國國民（2024年05月20日以後登記者）。未滿18歲者，不予受理，報名者一方需設籍於雲林縣或雲林縣就業民眾，曾參加縣府未婚聯誼活動優先錄取，詳細報名資網可參網址https://forms.gle/CEckdpUAj2WiCFzK6。

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