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    台南北門農會理事會技術性流會 新任理事長、聘任總幹事延長戰局

    台南市北門區農會今天（4日）下午3點舉行第20屆理事會，因1名侯姓理事涉嫌農會代表賄選被羈押禁見，另4名理事請假，造成理事會流會。（記者楊金城攝）

    台南市北門區農會今天（4日）下午3點舉行第20屆理事會，因1名侯姓理事涉嫌農會代表賄選被羈押禁見，另4名理事請假，造成理事會流會。（記者楊金城攝）

    2025/03/04 17:18

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門區農會今天（4日）舉行第20屆理事會，原本占有理事席次優勢的候聘總幹事陳柏凱陣營，因1名侯姓理事涉嫌農會代表賄選被羈押禁見，無法出席理事會，理事席次變成4比4，陳柏凱一方的4名理事決定請假不出席，技術性讓理事會流會，未選出新任理事長、聘任總幹事。

    監事會隨後召開，以2比1占席次優勢的陳柏凱陣營，推出曾進祥順利當選北門農會常務監事；農會暫定12日再召開第20屆理事會。

    第20屆北門農會選舉，農會前總幹事洪明農推出女婿陳柏凱登記候聘農會總幹事，但遇到第19屆理事長吳永長一方的挑戰。

    2月15日選出農會代表31席，雙方陣營掌握的代表席次很接近，2月24日舉行理、監事選舉後，9位理事中，陳柏凱一方掌握5席過半，監事席次也是2比1。

    今天下午要由9位理事投票選出第20屆新任理事長、聘任新任總幹事，但其中1名侯姓理事因涉嫌農會代表賄選，上週被羈押禁見，讓農會理事會生變，爭奪農會經營的兩派席次變成4比4，理事長要抽籤決定，總幹事聘任也會難產，讓陳柏凱一方決定技術性流會。

    陳柏凱一方的4位理事郭英文、李福興、洪忠利、郭明佩請假，吳永長擔任會議召集人，其一方4位理事出席也無可奈何，南市農業局農會輔導科長王仁志當場宣布因理事出席未過半，流會收場，戰局延長。

    王仁志說，農會下次理事會如再流會，將呈報農業部裁處，依農會法有停職、解職處分。

    台南市北門區農會今天舉行第20屆理事會。（記者楊金城攝）

    台南市北門區農會今天舉行第20屆理事會。（記者楊金城攝）

    北門區農會監事會隨後召開，選出常務監事曾進祥。（記者楊金城攝）

    北門區農會監事會隨後召開，選出常務監事曾進祥。（記者楊金城攝）

    台南市北門區農會今天（4日）下午3點舉行第20屆理事會。（記者楊金城攝）

    台南市北門區農會今天（4日）下午3點舉行第20屆理事會。（記者楊金城攝）

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