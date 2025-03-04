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    公校教職員須切結無中國身分證 教育部：依法配合政府政策

    公務機關人員及公立學校教職員必須填具切結書，保證無中國身分證等。（記者林曉雲翻攝）

    公務機關人員及公立學校教職員必須填具切結書，保證無中國身分證等。（記者林曉雲翻攝）

    2025/03/04 17:27

    〔記者林曉雲／台北報導〕兩岸人民條例明文規定，我國人民如有中國戶籍或身分證等，須註銷我國戶籍及喪失擔任公職等相關權利，陸委會、銓銓部及教育部等近日也發函再度提醒，且要求公務機關人員及公立學校教職員等填具切結書，有反對108歷史課綱的大學教授拒絕切結，教育部今日回應表示，教育部依法配合政府政策，兩岸條例的規定是一體適用於軍公教人員及我國國民。

    教育部說明，陸委會於今（114）年2月11日函致教育部及相關主管機關，明確說明我國人民在中國設有戶籍、領用中共身分證或護照者，依兩岸條例第9條之1規定，喪失擔任我國公職及其他以在我國設有戶籍所衍生相關權利，而且必須註銷台灣戶籍；至於軍公教人員申領中共定居證、居住證，則違反忠誠義務，已對國家安全及公務安全維護造成高度風險，教育部負責向公立各級學校所屬人員宣導並請其具結，教育部依法配合政府政策，函請公立各級學校向所屬人員加強宣導並填寫具結書。

    教育部表示，陸委會函文已明確說明我國人民在中國設有戶籍、領用中共身分證或護照者，應依兩岸條例第9條之1等相關規定處置，該規定係一體適用於軍公教人員及其他我國國民。

    一名國立大學校長表示，公立學校教職員領取國家俸祿，本來就應該要依法行政，政府要求新任及現職人員填具切結書，保證沒有中國人民身分證和護照也是誠實義務之一，況且世界上沒有國家能容許軍公教人員「腳踏兩國」。

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