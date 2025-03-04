雄女不再公布學測成績 校長鄭文儀：只以分數評斷學生表現並不公平

高雄女中校長鄭文儀響應終結公布放榜成績，不再公布學測成績。（記者黃良傑攝）

2025/03/04 17:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕學測成績放榜，高雄女中無滿級分，意外引發社會討論，立委范雲與學生團體呼籲終結公布放榜成績，雄女校長鄭文儀也響應，今（4）日宣布「不再公布學測成績」。

鄭文儀說，學測分數與分科測驗前身指考的不同，在於學測成績到手後，不代表就能上哪所學校，還有第二階段申請，以及在校表現、學習歷程等檔案，畢竟成績僅是一個數字，即使不同分數，仍可能申請到同一所大學科系，學生申請校系及發展也是很多元，只以學測成績評斷學生表現，並不公平。

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據了解，雄女曾在2019年間發起「終結放榜新聞」 連署，獲得全國各地學生響應，多所高中校長簽署備忘錄，集體支持不召開記者會，也不對外公布學生榜單，即使媒體追體追問也不鬆口，時任總統蔡英文也公開在臉書聲援，強調分數並不是教育唯一的價值。

今天也有多個學生團體攜手召開記者會，重申6年前「終結放榜新聞」的訴求，呼籲各校共同消弭升學主義，強調學測成績不是高中生的全部，目前多數學生選擇申請入學，若單以學測成績來評比學生能力或學校表現，確有不公。

鄭文儀強調，拿滿級分60級分與59級，申請到學校可能都是同一所，學生從學測大考中心比對，就知道自己成績落點位置，何況個人申請學校型態和志向都不一樣，不需和別人比較應鼓勵學生多元發展。

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