下班小心！入夜激烈降雨不排除再有冰雹 後半週漸進降溫

昨晚雙北地區多處有冰雹發生，今日入夜後也不排除再有冰雹發生可能。（讀者提供）

2025/03/04 17:21

〔記者林志怡／台北報導〕昨夜鋒面通過台灣，帶來春雷和大雨，雙北地區更有冰雹發生。中央氣象署提醒，今日傍晚起將再有一波鋒面通過，中部以北、東北部、東部地區還會再有強降雨發生，且不排除有冰雹發生，其他地區也容易有陣雨或雷雨，下半週則因大陸冷氣團影響，各地漸進式降溫，週日後才會回暖。

中央氣象署預報員林定宜指出，今日傍晚至明日清晨期間，將再有鋒面通過台灣，並有颮線移入，中部以北、東北部、東部地區容易有短延時強降雨發生，也有可能出現雷電、冰雹現象，民眾下班時務必注意，其他地區也容易有陣雨或雷雨。

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林定宜說，明日白天鋒面通過後，各地受到東北季風影響，北部、東北部地區氣溫明顯轉涼，其他地區早晚氣溫也稍有降低，隨著週四大陸冷氣團影響，各地氣溫將漸進式下降，加上週三至週五期間有華南雲雨區影響，各地天氣較濕冷。

此外，林定宜指出，大陸冷氣團影響期間，中部以北、東北部、東部地區有短暫雨，白天氣溫將下降至20度以下，夜間低溫則落在12至14度，整日寒冷；中南部地區白天氣溫仍可接近24度，但入夜後氣溫約14度左右；花東地區則相對溫暖一些，入夜低溫約16度。

林定宜指出，這波大陸冷氣團在週日清晨減弱，週日白天起至下週二，各地氣溫逐漸回升，大台北地區可回升至25至26度左右，南部地區回溫更明顯，可達28至30度，且僅有基隆北海岸、大台北、東半部持續有雨，其他地區多雲到晴，但下週四後可能再有一波冷空氣影響台灣，強度有待觀察。

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