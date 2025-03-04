竹山鎮圖變親子館！ 增9米積木牆、Switch包廂「全年無休」

南投竹山鎮圖轉型為親子館，近期推出全新9公尺積木牆，讓親子可一起拼積木互動。（記者劉濱銓攝）

2025/03/04 17:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮公所為活化圖書館空間，將全館改造轉型成親子館，不僅擴充兒童讀物，最近還新增9公尺長的積木牆，讓父母可陪小孩玩積木訓練手眼協調，此外，館內還有Switch遊戲機的專屬包廂，讓玩遊戲的親子不會干擾到其他民眾，尤其全館還「全年無休」，讓鎮上兒童不分平、假日都可盡情「放電」。

竹山鎮公所表示，親子館前身是竹山鎮立圖書館，但因鎮上市區已有欣榮圖書館，許多民眾或學子都會到此借書或自習，以致鎮圖的使用率降低，為活化鎮圖空間，才會轉型並打造成竹山親子館。

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親子館1樓同樣提供閱覽空間，並特別擴充國小、幼兒園學童的書籍，地下1樓則有桌遊、拼圖可供親子互動使用，甚至引進Switch遊戲機，還打造成獨立包廂，讓各組親子可進入包廂玩遊戲，避免干擾到其他民眾。

公所也說，最近親子館還新推出9公尺長的積木牆，有各種顏色的積木可讓親子組裝拼上牆面，一次可容納10個人，讓父母可帶著孩子訓練手眼發展，也增進親子關係。

竹山鎮長陳東睦說，親子館最近新增許多互動裝置，尤其去年底開始「全年無休」，每天上午10點營運到下午6點，平日就吸引家長帶著孩子到館內寫作業，假日則可到館盡情「放電」，甚至常有親子會待到與館內員工一起下班，受歡迎程度可見一斑，未來館內還會增加木板牆，提供穿繩等木頭手作遊戲，甚至開辦親子瑜珈課程等，盼透過多元親子活動刺激幼兒發展，讓親子館成為家長小孩都喜歡的互動學習場域。

南投竹山鎮圖轉型為親子館，不僅打造Switch遊戲機專屬包廂，全館還「全年無休」，不分平、假日都吸引親子到館使用。（記者劉濱銓攝）

南投竹山鎮圖轉型為親子館，近期推出9公尺積木牆，讓親子可拼積木互動，竹山鎮長陳東睦（中）未來還將推出木板牆、瑜珈課等，提供親子多元活動。（記者劉濱銓攝）

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