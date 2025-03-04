農試所讓洋桔梗躺平 外銷成本降逾25％、瓶插壽命多2天

洋桔梗是國內第三大重要外銷切花，廣受日本與歐洲市場歡迎。（記者楊媛婷攝）

2025/03/04 16:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕洋桔梗是台灣主力花卉之一，過去直立的洋桔梗運輸途中耗損嚴重，農業部農試所和商榮實業公司合作開發「洋桔梗橫式包裝外銷技術」，讓洋桔梗躺平，成本降低25%到30%，將可更提升台灣洋桔梗競爭力。

國內栽種洋桔梗面積約90公頃，是台灣第三大重要外銷切花，深受日本以及歐洲市場喜愛，但洋桔梗過去採取直式包裝，一只紙箱只能裝一把洋桔梗，易破壞花型，甚至導致花朵受損，內裡還必須加上有水、單價要價50元的保鮮盒，水液還容易在運輸過程中滲出，導致紙箱受潮、切花缺水等降低花束品質，也影響價格，台灣花卉輸出業同業公會理事長吳淵璋表示，台灣洋桔梗輸日會在日本最北的北海道、最南的九州都會鋪貨，降低運輸過程的花損至關重要。

請繼續往下閱讀...

農試所花卉分所副研究員賴思倫與商榮實業於2024年共同開發「洋桔梗橫式包裝外銷技術」，讓洋桔梗改為躺著放外，更透過該所研發的保鮮液並透過採前處理，透過採收前「矽酸鉀溶液處理技術」，強化花頸硬挺度，減少貯運期間花頸斷梗及彎曲的比例；另研發「洋桔梗預措保鮮液」，以一劑處理方式取代現行預措加保鮮液兩階段處理，可降低處理成本，並具殺菌力，平均提升瓶插壽命2天，可到12天以上；最後搭配「橫式包裝處理技術」，穩定洋桔梗切花包裝外銷品質。

林學詩進一步指出，該技術讓洋桔梗切花後的莖部不需要保鮮管或保鮮盒，且紙箱包裝量從1把增加為2把，降低成本至少25%到30%，保鮮液更是這次技術中的關鍵，之後將會對外授權。

商榮實業社長上條秀美表示，採用新式的包裝方法後，過去1株洋桔梗在日本市售約日幣250元，現在可賣到1株300日圓，並且可選用較大花輪的品系，讓洋桔梗銷售更有競爭力。

農試所花卉分所副研究員賴思倫（左）和商榮實業公司人員郭尚鈞共同研發洋桔梗橫式包裝外銷技術。（記者楊媛婷攝）

過去洋桔梗採直式包裝，容易導致花朵損傷破壞，影響花束品質。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法