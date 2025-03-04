算你厲害！還以為賣輝達5080顯卡 竟是「飛機杯」情趣廣告

有民眾行經情趣用品店，發現外牆有塊賣5080顯卡的廣告看板，細看才發現是「飛機杯」廣告。（圖翻攝自路上觀察學院）

2025/03/04 18:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）前陣子發布RTX 50系列產品，RTX 5080顯示卡甫開賣就造成搶購旋風，沒想到產品竟成情趣用品店宣傳噱頭！近日有民眾行經某情趣用品店，發現店外牆上架了乍看是賣5080顯卡的廣告看板，細看竟是「飛機杯」廣告，拍下PO網讓大批網友笑翻，還意外釣出業者搞笑回覆。

一名網友昨天（3日）在臉書社團「路上觀察學院」發文，分享自己經過北市大安區新生北路一間情趣用品店時，拍下廣告看板的照片。畫面中可以看到，廣告看板乍看是在賣輝達5080顯卡，但仔細觀察後就能發現其實是在賣飛機杯，「NVIDIA」變成「AVIDIA」，看板人物還穿上皮衣，刻意模仿輝達執行長黃仁勳的招牌穿搭，手上拿的也不是顯卡，而是飛機杯，並且定價為5080元。

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數千網友看到後笑翻，「全台北我就最服他們家的廣告」、「叫你模仿沒叫你超越」、「真的是很有才」、「黃仁勳律師團準備熱身」、「夢天堂的廣告真的永遠不會讓人失望，本來還以為他們怎麼突然正經起來了」、「廣告鬼才」、「這間真的很強耶，每次經過都會被廣告吸引」。該貼文也釣出業者回應：「拜託仁勳爸爸不要告我啊啊啊啊啊！」

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