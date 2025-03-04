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    日本進口幼兒零食CALBEE蝦味條 重金屬超標遭退運

    自日本廣島進口的知名品牌「CALBEE」幼兒蝦味條四連，被檢出重金屬鎘超標，全批19.2公斤全數退運或銷毀，未流入市面。（圖由食藥署提供）

    自日本廣島進口的知名品牌「CALBEE」幼兒蝦味條四連，被檢出重金屬鎘超標，全批19.2公斤全數退運或銷毀，未流入市面。（圖由食藥署提供）

    2025/03/04 16:48

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署今（4日）公布最新邊境檢驗結果，一批自日本廣島進口的知名品牌「CALBEE」幼兒蝦味條四連，被檢出重金屬鎘每公斤0.046毫克，超出法定標準每公斤0.04毫克的限量，全批19.2公斤全數退運或銷毀，未流入市面。

    最新邊境查驗不合格名單共9項，其中6項來自日本，包括2批金柑、1批黃柚、2批草莓，皆因農藥殘留超標，另1批「幼兒蝦味條四連」則因重金屬鎘含量超標遭攔截。此外，巴拉圭進口的白芝麻同樣檢出重金屬鎘超標，美國的活力營養餐則被檢出甜味劑違規，印尼進口的棕櫚油被驗出縮水甘油脂肪酸酯超標。

    食藥署副署長林金富說明，食藥署自2月18日起已對日本進口的嬰幼兒餅乾啟動100%逐批查驗，這次CALBEE蝦味條是啟動逐批查驗後首度檢出違規，食藥署統計，截至2月24日，近半年已檢驗日本嬰兒或幼童用餅乾298批，其中13批不合格，不合格率為4.4%，皆因重金屬鎘超標違規，逐批查驗措施將持續至4月3日。

    此次邊境檢驗發現3批日本柑橘類產品農藥殘留超標，其中2批為「東和水果有限公司」報驗的日本鮮金柑，1批為「豊漁貿易有限公司」報驗的日本黃柚。林金富表示，近半年共檢驗日本柑橘類385批，其中29批不合格，不合格率7.6%，違規原因包括氟大滅、白克列、克收欣、得克利、Isofetamid等農藥殘留。日本柑橘類將持續逐批查驗至4月3日，至於日本草莓則監視查驗至5月31日。

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