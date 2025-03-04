彰化芬園風鈴木大開5成 「黃金大道」成打卡熱點

芬園鄉彰南路黃花風鈴木今天已大開5成，吸引遊客駐足擺拍。 （圖由米諾斯提供）

2025/03/04 16:11

〔記者湯世名／彰化報導〕「黃金大道」成形！彰化縣芬園鄉彰南路600棵綿延5公里長的黃花風鈴木，今天（4日）已大開5成，繽紛燦爛的風鈴木熱情綻放，美得扣人心弦，吸引民眾駐足賞花。不過氣象預報會下雨，金黃色花朵恐被雨水打落，遊客若要打卡拍照可得趁早。

今天有零星遊客專程來彰南路，三五好友站在黃花風鈴木樹下拍照打卡。遊客說，彰南路黃花風鈴木「黃金」廊道，已成為他們每年拍照打卡的熱門景點，風一吹來、黃花紛飛，彷彿下起了黃金雨，甚具詩情畫意。

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攝影家米諾斯表示，彰南路沿線的黃花風鈴木，去年受暖冬影響，2月下旬就已盛開；今年氣候偏冷，直到本月初氣溫回暖才有幾棵樹滿開，滿開的黃花風鈴木，鮮豔的金黃色花海相當浪漫。連日高溫，今天黃花風鈴木已花開5成，已構築成一條金黃色的「黃金大道」，整片金黃色花海相當壯觀。

他說，本週黃花風鈴木將迎來大爆發。不過根據氣象報告顯示，未來這幾天恐有降雨，一旦雨勢過大恐會將花朵拍落，因此民眾若想拍到美美的花海，最好趁晴天來拍照賞花。

芬園鄉彰南路黃花風鈴木大開5成，美得扣人心弦。 （圖由米諾斯提供）

芬園鄉彰南路黃花風鈴木大開5成，寶藏寺前路段最密集，美得扣人心弦。 （圖由米諾斯提供）

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