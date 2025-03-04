捷運汐東線最快3月動工 基隆捷運預計年底發包

捷運汐東線可能在今年3月動工。（圖為模擬圖，新北市政府提供）

2025/03/04 16:35

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市汐止區市長行動治理座談會今天在區公所舉行，對於民眾最關心的交通問題，市長侯友宜說，捷運汐東線有機會在今年3月動工，基隆捷運經費也報交通部，只要行政院核定後可望在今年發包，汐東線要與民生汐止線連接到大稻埕，與台北市串連起來。

侯友宜與各單位首長今天在汐止區公所辦理行動治理座談會，目前汐止有2項捷運工程，包括捷運汐東線總經費376億多，預計在今年3月開工；另一項是與汐東線共構的基隆捷運，已經啟動基本設計作業。

請繼續往下閱讀...

侯友宜今天受訪時說，汐東捷運線希望在3月份有機會來動工；至於基隆捷運還有一段路線與基隆市協調當中，工程經費目前已報到交通部，只要行政院核定就可以辦理招標，希望今年底可以發包，一切都是按照時間表在進行中，不會有耽誤，這是汐止人最殷殷期盼的交通路網，新北市跟所有的議員、里長會全力以赴。

侯友宜指出，除了環狀線，重要工作就是汐東線和基隆捷運，尤其是汐東線一定要與民生汐止線連接到民生東路和大稻埕，整個路網跟台北市串起來，台北市也和新北市協調，傾向一起努力來完成。

侯友宜也指出，汐止交通是第一要務，有關瓶頸路段打通或拓寬，像康寧路等處，市府交通局各單位都會全力以赴。

區公所指出，地方建重新施作秀峰國小前之人行道，改善學童通行安全，目前第一階段核定1360萬元，第二階段正在修正計畫調整經費共1798萬元，預計3月中提送修正預算書報內政部審查；還有大同路二段169巷後方新闢車道，以利紓解大同路車流，目前交通局已檢討號誌秒數等短期交通工程，持續觀察。

至於民進黨團幹部交接，指新北市「理性監督」微幅刪減市府預算，暗酸藍白大規模凍刪中央總預算。侯友宜說，新北市要發展最重要是要做事，很多沒有意義的口號其實是沒有必要的，不需要講東講西，大家就是同心同力來做事情、打拚認真做，這樣比較實在。

新北市長侯友宜汐止區行動治理座談會中表示，汐止解決交通為第一要務。（記者盧賢秀攝）

捷運汐東線可能在今年3月動工。（圖為模擬圖，新北市政府提供）

新北市長侯友宜汐止區行動治理座談會說，汐止解決交通為第一要務。（記者盧賢秀攝）

新北市汐止區秀峰國小前人行道將持續施做改善學童通行安全。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法