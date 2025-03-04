彰南國民運動中心提前解約5/1熄燈 業者與縣府各執一詞

彰南運動中心於2017年委外營運，營運期7年，原本到2028年3月，卻因修繕爭議引爆提前解約。（圖縣府提供）

2025/03/04 16:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府委託民間公司經營的彰南國民運動中心，將於5月1日全面停止服務。營運商凱格公司指控縣府長期忽視建物保固問題，設施異常頻傳，導致經營困難，決定提前解約。對此，縣府反駁，強調相關修繕保固均依約處理，並無業者所稱「經營條件不公」的情形。

凱格公司自2021年接手營運，強調始終以專業服務，致力推動在地體育發展。然而，過去4年來，中心內部累計發生395項建物滲水、泳池加熱系統故障、消防設施缺失、排水管線淤塞、戶外地坪凹陷等問題，維修進度嚴重延誤，影響民眾安全與使用權益，並加重公司營運負擔。

請繼續往下閱讀...

業者批評，主管機關對經營權益、營運損失及各種不公條件置之不理，已違反政府應促進民間參與公共建設的原則。為維護商譽及保障消費者權益，凱格公司決定4月30日終止營運（體適能中心因設備盤整，將提前至3月31日停止服務），即日起受理退費。

對於業者的指控，縣府教育處指出，中心完工後已由營造廠商、凱格公司及縣府3方驗收並點交，營運期間的保固與異常通報，縣府皆依照契約通知營造廠商負責修繕。

縣府強調，對於凱格公司片面決定終止契約並發表不實言論，將依約儘速召開「協調委員會」處理。同時，凱格公司已公告辦理退費，縣府將督導退費作業符合《消費者保護法》。

彰南運動中心於2017年動土，2020年完工，縣府依《促進民間參與公共建設法》於2016年委託凱格公司經營，營運期為7年（2021年3月至2028年3月）。

縣府指出，依約規定，業者應依用地面積按申報地價3%繳納租金。凱格公司因地價上漲，聲稱營運虧損嚴重，於去年透過律師函要求提前解約，終止日為2025年4月30日。然而，凱格公司迄今尚未繳清去年土地租金差額，且今年定額權利金與租金亦逾期超過1個月。對於業者單方解約的行為，縣府將依約進行協調，後續召開協調會處理。

彰南運動中心提前終止契約，將先開協調委員會討論。（圖縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法