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    17縣市大雷雨炸裂！第二道鋒面觸陸 颱風論壇：比昨晚還兇

    雷達回波顯示，旺盛對流已經觸陸。（圖擷自中央氣象署）

    雷達回波顯示，旺盛對流已經觸陸。（圖擷自中央氣象署）

    2025/03/04 17:10

    首次上稿 16:19
    更新時間 17:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨（3日）晚間首波春雨鋒面影響，中部以北響起春雷甚至出現冰雹，今（4日）白天雨勢稍緩，不過傍晚第二波鋒面抵台，雷達回波顯示，台灣海峽對流相當旺盛，今晚明晨（5日）中部以北、宜蘭留意劇烈天氣發生。氣象署已針對17縣市發布大雷雨即時訊息。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書指出，今天南北天氣兩樣情，北部一下子下雨、出太陽、涼涼的又變暖，一次體驗春夏秋，好像在洗三溫暖；而中、南部則是一直好熱好熱好熱，不過今晚起各地天氣將有變化。

    雷達回波顯示，華南沿海有非常的強雷雨帶，正開始往東移動，通過金門及馬祖進入台灣海峽，預計今天夜晚就會抵達台灣上空！「颱風論壇」在Threasd上表示，從閃電資料來看，這道鋒面比昨晚還兇。今天夜晚至明天清晨「台北至嘉義、澎湖、宜蘭」容易雷陣雨、大雨，留意劇烈天氣發生。

    而南高屏及花東地區屬於一陣陣雨勢，雷雨帶如果不小心掃過，也會有瞬間大雷雨發生，晚上如有室外活動，或晚歸的民眾一定要攜帶雨具。

    目前鋒面已經接觸台灣陸地，氣象署陸續針對17縣市發布大雷雨即時訊息，包含澎湖縣、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣，持續時間至下午6點許。

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