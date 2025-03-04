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    日本量減價俏 逾千噸台灣高麗菜進軍國際市場

    農糧署輔導7家產地農民團體，將外銷至日本及其他國家共1548公噸高麗菜，讓世界能吃到台灣鮮甜的蔬菜。（記者李文德攝）

    農糧署輔導7家產地農民團體，將外銷至日本及其他國家共1548公噸高麗菜，讓世界能吃到台灣鮮甜的蔬菜。（記者李文德攝）

    2025/03/04 16:21

    〔記者李文德／雲林報導〕全台種植高麗菜面積達8000公頃，因今年春冬季溫度低，適合蔬菜生長，產量增加2成。相反地日本因氣候異常，導致產地愛知縣減產3成。農糧署輔導7家產地農民團體配合海外拓銷。今（4）日中區分署在雲林元長嘉禾益果菜生產合作社舉辦出口封櫃儀式。分署長徐煇妃表示，將外銷至日本及其他國家共1548公噸，讓世界能吃到台灣鮮甜的農產。

    農糧署中區分署表示，日本受極端氣候影響，去年夏天溫度過高、雨水分布不均，入冬後大雪等氣候因素影響下，導致高麗菜等蔬菜收成不佳，如主要產地愛知縣因此減少3成，菜價居高不下，高麗菜比起以往上漲2.6倍，結球白菜漲2.5倍，高麗菜現在日本市場每公斤上看120元左右，當地蔬菜需求增加。

    分署長徐煇妃表示，我國今年春冬季溫度低非常適合高麗菜生長，整體產量比往年成長2成左右，往年每公頃能有60公噸，增加為80公噸產量，品質也極佳，目前全台批發價每公斤6元左右，每公頃整體收益約48萬，大大高於生產成本，農民的收益也有所保障。

    徐煇妃指出，外銷契機，今年1至2月已外銷超過440公噸，本月起更輔導7家產地農民團體配合貿易商進行海外拓銷，有86櫃共1548公噸高麗菜行銷至日本、加拿大、新加坡、杜拜等國家。

    嘉禾益果菜生產合作社營運長徐崇評表示，合作社與100戶農民契作，總契作面積達140公頃，以往透過合作模式出口，這次是自己透過貿易商外銷，此次合作社外銷6櫃，希望未來能夠持續維持外銷模式，逐步成長至20櫃，除保障農民收益外，更將台灣優質高麗菜帶進國際市場。

    今年春冬季氣溫低，適合高麗菜生長，產量約增2成。（記者李文德攝）

    今年春冬季氣溫低，適合高麗菜生長，產量約增2成。（記者李文德攝）

    農糧署輔導7家產地農民團體，將外銷至日本及其他國家共1548公噸高麗菜，讓世界能吃到台灣鮮甜的蔬菜。（記者李文德攝）

    農糧署輔導7家產地農民團體，將外銷至日本及其他國家共1548公噸高麗菜，讓世界能吃到台灣鮮甜的蔬菜。（記者李文德攝）

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