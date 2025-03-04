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    濃霧亂離島航班 金門8加班機+2架放大機型疏運

    為疏運金門滯留旅客，交通部民航局今天（4日）協調航空公司加開8架次加班機，另有2架次放大機型。（資料照）

    為疏運金門滯留旅客，交通部民航局今天（4日）協調航空公司加開8架次加班機，另有2架次放大機型。（資料照）

    2025/03/04 15:58

    〔記者蔡昀容／台北報導〕228連假期間，金門機場數度因濃霧影響航班起降。為加速疏運滯留旅客，交通部民航局今天（4日）協調航空公司加開8架次加班機，另有2架次放大機型。

    民航局指出，228連假期間金門機場因濃霧暫停起降，近日也持續受濃霧影響，導致大量民眾滯留金門，民航局昨天啟動B計畫，請航港局協調海運疏運，今天上午機場恢復起降後，協調航空公司增加運能。

    民航局表示，目前已協調8架次加班機，包括立榮航空「台中—金門」與「台北—金門」各2架次、華信航空「台北—金門」4架次，另外立榮航空「台北—金門」有2架次放大機型。

    民航局表示，會持續關注現場旅客候位情況，協調航空公司加開班機及放大機型，軍方亦同意天候狀況允許時支援軍機。

    馬祖方面，今天因為濃霧，南竿與北竿機場航班尚無法起降，由於上午海運尚有空位，航空站已向旅客宣導改搭船班，由海運疏運。

    民航局提醒旅客，目前離島天候仍不穩定，由於航空公司仍會依天候調整航班，民航局除要求航空公司官網公布即時航班訊息並通知旅客，亦請旅客出發前務必先向航空公司確認航班動態。

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