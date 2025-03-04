國道3號中寮隧道「每年抬升8公分」 高公局啟動1年改善工程

地質和地震事件造成抬升。（圖由高公局提供）

2025/03/04 16:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕國道3號「中寮隧道」北口路段穿越2個活動斷層帶，受到大地變位作用，每年以8公分的速度抬升；交通部高速公路局今天（4日）表示，將開啟改善工程，工期為期1年，初期約有10天影響交通，其餘部分採夜間施工。

國道3號中寮隧道北口路段穿越旗山及車瓜林2個活動斷層帶，因斷層活動造成隧道內路面隆起及高架橋端擠壓伸縮縫損壞。為解決此危害，高公局在2020年4月完成拆除橋隧、改建路堤的改善工程，採與斷層和平共處方式，以柔性結構例如路堤、路塹取代剛性結構如橋梁、隧道，有效吸納大地與斷層活動抬升擠壓等變形，同時也設置監測儀器辦理大地變位監測。

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高公局為確保各項設施完善及用路人行車安全，增加每2個月定期測量路面高程，以確認路面維持平順，並持續監測以觀察斷層帶對本路段的影響，期間歷經多次地震如2022年9月18日台東關山大地震、去年4月3日花蓮大地震，以及今年1月21日嘉義大埔地震，監測結果顯示這路段的隧道及邊坡等設施都安全無虞。

但路面部分，因受斷層擠壓影響有穩定抬升情形，高公局也定期辦理路面刨鋪工作，以保持行車品質及安全，用路人可以安心通行。

高公局進一步說明，考量中寮隧道路段大地變位作用仍持續以每年8公分速度抬升，2020年辦理改善工程時已採增加級配及AC厚度方式預為因應，除每年須以路面刨鋪方式維持縱坡線形，第3年則辦理路面深層處理。

另外，排水設施等結構因受斷層抬升影響也有部分損壞，為避免滲水造成路面沉陷，高公局利用透地雷達及測量等方式掌握損壞狀況，並採深層灌漿方式進行改善，相關工程將與路面工程一併辦理。

高公局將在今年辦理前開改善工程，工程標預計4月上網公告，工期約1年，施工期間除初期須全日封閉中寮隧道北口南、北雙向各1到2車道約10天會略影響交通外，其餘階段將採夜間施工、白天恢復通行、假日不施工方式進行，減少施工期間的影響。

高公局表示，本工程施工前將預先辦理公告，在施工期間，為避免交通不便，建議用路人可使用高公局1968App或撥打1968路況查詢專線、收聽警察廣播電台（FM93.1和FM104.9頻道），以及透過高公局全球資訊網瞭解即時路況資訊，提前規劃行車路線。

中寮隧道北口路段路面測量。（圖由高公局提供）

高公局鋪面養護策略。（圖由高公局提供）

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