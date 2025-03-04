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    濃霧亂金門航3天「機場大塞車」 緊急爭取軍機支援

    金門機場航班大亂，一名旅客眼巴巴望著一架班機由地面起飛、穿雲而去。（記者吳正庭攝）

    金門機場航班大亂，一名旅客眼巴巴望著一架班機由地面起飛、穿雲而去。（記者吳正庭攝）

    2025/03/04 16:10

    〔記者吳正庭／金門報導〕濃霧攪局第3天，再打亂金門機場航班秩序，已累積3天滯留旅客量，現場有超過600名旅客急於候補返台；金門縣政府與金門航空站今天聯手爭取民航加班機，也緊急向國防部爭取「C計畫（軍機支援）」，不過，午後春雷陣陣，雨勢綿綿，軍機支援並不樂觀。

    金門一早又逢海霧，小三通開開關關，加上連日由中國載抵金門要返回台灣本島的旅客，陸續湧入金門機場，也造成機場大塞車，縣府綜合發展處處長王中聖、交通部民航局金門航空站主任洪念慈一早進駐聯合補位窗口待命。

    縣府與航站喊完1班華信、2班立榮加班機及擴大機型的候補叫號，確定海象不佳，無法使用「B計畫（加開交通船）」後，準備啟動「C計畫（軍機支援）」，開始受理搭乘軍機意願調查，現場等不到民機候補的旅客，立刻站成兩列，經統計，有意願搭機往台北有306位、往高雄有146位。航站提醒，搭軍機有2項重要規定，必須是中華民國國民、不准帶寵物登機。

    累積3天滯留旅客量，候補號累計近2000號，至少有超過600名旅在場等待候補，早把聯合候補櫃台前擠得人山人海。1名家庭主婦說，和友人已是第3天到現場排隊了，還有一個6人親友團，中午以前發現補位無望，重新另訂民宿，準備金門「關島行」。

    金門航空站說，中午以前，已知華信加開兩架次金門往台北，1班是下午2點，另1班是晚間9點；另外，立榮晚間8點35分金門往台北，分別有加班機和擴大機型兩架次班機。

    濃霧攪局，金門機場候補櫃台前聚集大批等待候的旅客。（記者吳正庭攝）

    濃霧攪局，金門機場候補櫃台前聚集大批等待候的旅客。（記者吳正庭攝）

    金門機場班機全都「客滿」。（記者吳正庭攝）

    金門機場班機全都「客滿」。（記者吳正庭攝）

    金門尚義機場聯合候補櫃台前擠滿旅客，等待唱名叫號再上前以證件核對身分辦理購票。（記者吳正庭攝）

    金門尚義機場聯合候補櫃台前擠滿旅客，等待唱名叫號再上前以證件核對身分辦理購票。（記者吳正庭攝）

    旅客一邊排隊登記搭軍機，也有手指比出需要的機位。（記者吳正庭攝）

    旅客一邊排隊登記搭軍機，也有手指比出需要的機位。（記者吳正庭攝）

    濃霧攪局，金門機場候補櫃台前聚集大批候補旅客，縣府綜合發展處處長王中聖（右三）、交通部民航局金門航空站主任洪念慈（右二）率組長林義勇（右一）一早進駐聯合補位窗口待命。（記者吳正庭攝）

    濃霧攪局，金門機場候補櫃台前聚集大批候補旅客，縣府綜合發展處處長王中聖（右三）、交通部民航局金門航空站主任洪念慈（右二）率組長林義勇（右一）一早進駐聯合補位窗口待命。（記者吳正庭攝）

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