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    嘉市「潮風鈴-野餐音樂市集」8、9日登場

    春暖花開， 嘉市八掌溪右岸堤防長達1公里的黃花風鈴木迎來花期。（記者丁偉杰攝）

    春暖花開， 嘉市八掌溪右岸堤防長達1公里的黃花風鈴木迎來花期。（記者丁偉杰攝）

    2025/03/04 15:53

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕春光明媚，嘉義市八掌溪右岸堤防長達1公里的黃花風鈴木迎來花期，市府將於8、9日兩天舉辦「潮風鈴-野餐音樂市集」，為響應環保並鼓勵大家參與回收，民眾當天攜帶指定數量的舊電池，即可免費兌換野餐籃或野餐墊。

    市府觀光新聞處表示，兩天活動期間為上午10點至下午5點，邀請金曲歌后孫盛希、實力派唱將李千娜、新生代人氣歌手艾薇、治癒系歌手梁文音等人演出，還有派對鴿跟Quint精彩氣球及魔術表演。

    「潮風鈴-野餐音樂市集」也融合音樂、藝術、環保與設計的多元體驗，現場將有超過50攤位，提供美食和文創商品，並設置多個拍照打卡點，讓遊客賞花、享受音樂、品味美食，度過一個充滿春意的周末。

    此外，為響應環保，並鼓勵大家參與回收，民眾當天攜帶指定數量的舊電池，即可免費兌換野餐籃或野餐墊。

    具體兌換規則為：1號電池10顆、2號電池20顆、3號電池30顆或4號電池40顆，即可兌換一個野餐籃；上述規定的電池數量再加上10顆任意型號的舊電池，便可兌換一個野餐墊，每人限換一次，數量有限，送完為止。

    嘉市府將於8、9日兩天舉辦「潮風鈴-野餐音樂市集」，民眾當天攜帶指定數量的舊電池，即可免費兌換野餐籃或野餐墊。 （記者丁偉杰攝）

    嘉市府將於8、9日兩天舉辦「潮風鈴-野餐音樂市集」，民眾當天攜帶指定數量的舊電池，即可免費兌換野餐籃或野餐墊。 （記者丁偉杰攝）

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