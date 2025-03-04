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    鼓山魚市場3/22第三度開幕 更名為「新濱町海洋廚房」

    鼓山魚市場將於3/22第三度重新開幕。（記者洪定宏攝）

    鼓山魚市場將於3/22第三度重新開幕。（記者洪定宏攝）

    2025/03/04 15:49

    〔記者洪定宏／高雄報導〕從極盛到衰敗，歷經二度暫停營業，最後易手經營的高雄市鼓山魚市場，將於3月22日上午11點，第三度重新開幕，更名為「新濱町海洋廚房」。

    海洋局表示，新經營團隊除了引進日本新品牌「JAPAN燒烤」，另有順億鮪魚、日乃屋咖哩、一幻拉麵等台灣與日本名店，總共15家人氣餐廳。

    由於鼓山魚市場在日據昭和時代的地址為「新濱町二丁目10番地」，因此接手的「漢來國際物業管理顧問公司」委託佑神公司主導商場規劃、招商，以「新濱町海洋廚房」之名經營。

    佑神公司特別介紹指出，在日本東京台場經營燒烤場「THE BBQ BEACH in AQUA CITY ODAIBA」的TAISYSTEM株式会社，將以「JAPAN燒烤」品牌第一次登陸海外，進駐新濱町海洋廚房，另有東京人氣咖哩飯品牌日本日乃屋咖哩首次來台，以及南部獨家的北海道札幌機場排隊名店一幻拉麵。

    海洋局強調，鼓山魚市場曾是高雄市第一座現代化魚市場，後來漁業重心轉移至前鎮漁港，後期僅作停車場使用，高市府於 2021年啟動「鼓山魚市場整建活化計畫」，拆除老舊危險建物，成為觀海景點。

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