社會新鮮人看過來！ 竹市5大學校園就業博覽會3/15起跑

社會新鮮人看過來！新竹市府與勞動部和新竹在地5所大學舉辦校園就業博覽會，將從3/15起跑，清華大學也與熊貓吉祥物一起邀請應屆畢業生來了解最新職場訊息。（記者洪美秀攝）

2025/03/04 15:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕社會新鮮人想知道職場趨勢及找好工作嗎？新竹市府與勞動部和在地5所大學及知名企業舉辦「勇闖職涯 夢想飛揚-2025新竹市校園就業博覽會」系列活動，首場活動3/15登場，邀應屆畢業生及大學生來了解職場新資訊，為職涯 打下堅實目標。

每年5所大專院校舉辦的就博會提供各種產業新資訊，包括AI、半導體、太空產業，以及醫護和服務業等職缺，經統計媒合率接近6成，因此每年大專院校的就博會都是應屆畢業生就業的指標與參考，今年各產業也推出相對的人才需求，邀請學生加入社會新鮮人行列。

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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部從112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，預計4年投入約160億元，投資青年的未來。為協助應屆畢業生順利就業，勞動部也補助大專校院辦理職涯諮詢、就業講座及校園徵才活動，期望青年在校期間做好就業準備，順利接軌職場。

賴家仁提到，AI人工智慧與半導體等高科技產業市場需求持續攀升，竹市緊鄰科學園區，更吸引全國優秀人才流入。今年首場就博會3月15日在陽明交大光復校區登場，後續也會與清華大學、中華大學、元培醫事科技大學及玄奘大學合辦，加速青年就業媒合。

此外，桃竹苗分署各就業中心提供多項青年促進就業措施，例如「初次尋職青年穩定就業計畫」，最高可獲4萬5000元獎勵，鼓勵初次尋職青年融入職場並穩定就業。另有青年跨域就業促進補助及租屋補助金，最高可領9萬2000元。

勞青處表示，今年新竹校園就業博覽會共5場，首場3月15日在陽明交通大學登場，3月22日在清華大學、3月26日在元培醫事科技大學、4月22日在玄奘大學，最終場是4月29日在中華大學。

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