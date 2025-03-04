台中消防員到日本穿消防衣滑雪 下場慘了

台中消防員穿著消防衣在日本滑雪，將被記申誡懲處。（圖由民眾提供）

2025/03/04 16:07

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安消防分隊顏姓消防員上月赴日本山形縣1處滑雪場滑雪，竟穿著台灣的消防服裝實測，還貼文指稱「消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪」引發爭議。台中市消防局表示，消防服應用於公務，不能用於私人用途，影響社會觀感，將記申誡以上處分。今日顏姓消防員發文表示悔意，該面對的會坦然接受。

近年赴日韓滑雪深受國人喜愛，30多歲顏男上個月與友人至日本東北地區旅遊，在山形縣1間滑雪場滑雪時，沒有穿滑雪場提供的雪衣，而是換上平日工作出勤的消防衣，他貼文指出「保暖防水防摔都佳，身體活動度奇差無比，消防衣比較適合火熱的地方，千萬不要帶來滑雪，滑雪會變笨」，日本雪場穿消防衣照片PO文後，引起各界撻伐。

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顏姓消防員發文澄清，其實是有租雪場的雪服，「只是我真的不應該為了給自己作紀念就穿消防衣滑雪。希望不要給其他長官、學長姐添麻煩。該面對的一定會坦然接受，自己還是那個正能量滿滿的消防小尖兵。」

台中市消防局表示，顏員將公有財產做為私用，已明顯違反消防局執行勤業務消防服制規範，消防衣裝備是提供執行災害搶救勤務與自主訓練使用，消防衣褲也是列帳的公有財產，保管人應善盡保管之責，未經核准，不得私自使用。對顏員違規事實依規懲處。並追究相關單位內部管理督導不周責任，另將以此違失行為，加強宣導同仁法紀觀念並依相關規定使用裝備器材，避免造成社會觀感不佳。

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