命運多舛 南投市立圖書館預計明年初啟用

南投市立圖書館主題工程即將完工，預計明年初正式啟用。（記者張協昇攝）

2025/03/04 15:03

〔記者張協昇／南投報導〕曾歷經921等地震，被判為危樓拆除的南投市立圖書館，經南投市公所斥資1.5億元原地重建，目前主題工程即將完成，該圖書館為地上4層、地下1層RC建築物，以南投山群及瀑布水流等自然地貌意象為核心設計理念，象徵讓圖書環境結合大自然生生不息，預計明年初正式啟用。

位於南投市育樂路及信義街口的南投市立圖書館，原建物於1996年籌建，1999年尚未竣工驗收即遭逢921大地震，建築物主體受損嚴重，經台灣省土木技師公會評估為危樓整修補強後，2002年才啟用營運。未料，2013年又遇上2次地震襲擊，再度受損嚴重成危樓，遂於2014年暫遷漳興社區活動中心繼續營運，並於2016年拆除規劃重建。

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經南投市公所向教育部爭取補助重建經費8980萬元，加上自籌7500萬元，工程總經費1.64億元，最後以約1.5億元發包興建，並於前年4月動工，經1年多施工，目前主題工程即將完成，為地下1層、地上4層建RC築物，總樓地板面積2966.87平方公尺，規劃兒童閱覽區、開架書庫區、親⼦共讀區、青少年閱覽區及文藝展示區等，可藏書約10萬餘冊，待主體工程全部完工後，將進行內部裝修，預計明年初啟用。

南投市公所表示，圖書館外觀造型設計理念，以南投山群意象，環繞庇護建築物，象徵堅毅的精神守護著知識，另以流水的形式，象徵知識、智慧的延續精神，並以以錯落的垂直遮陽板，調節太陽光的強度，藉由引導陽光的虛實交替，象徵書本頁頁的書香氣息，瀰漫整個圖書館，同時引入南投陶磚意象，強化圖書館在地歸屬感。

南投市立圖書館為地上4層、地下1層RC建築物，此為完工示意圖。（圖由南投市公所提供）

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