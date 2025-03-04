龍巖三芝納骨塔塔位擬大增至20萬座 引地方反彈議員批市府「放水」

新北市議員鄭宇恩怒批市府「放水」，認為環評說明會若無主管機關到場，如何確保開發符合地方需求。（圖由鄭宇恩提供）

2025/03/04 15:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三芝區因去年「山陀兒」風災，山區多處坍方，當地居民憂心水土保持問題。然而，龍巖公司日前再召開說明會，計畫將原定5831座納骨塔位，大幅增加至20萬459座，引發地方強烈反彈。議員鄭宇恩怒批市府「放水」，認為環評說明會若無主管機關到場，如何確保開發符合地方需求。對此，環保局回應，該案仍在環評審查階段，後續將召開正式審查會議，邀請相關單位與民代參與，確保審查公正。

由於該案開發量體暴增，地方多次表達強烈反對，議員鄭宇恩、蔡錦賢也曾在議會多次質詢，要求市府嚴審。此次說明會，包括三芝區13位里長中有8位到場。然而，市府僅派出殯葬處課長、農業局技士、區公所承辦；鄭宇恩批怒批市府僅派出基層人員應付，層級過低，甚至多個主管機關如交通局、水利局、環保局均未派員出席，無法釋疑，形同對開發單位「放水」，讓居民無所適從。

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鄭宇恩指出，依據《環境影響評估法》，開發單位召開的公開說明會應邀請環評審查機關，但環保局竟未派員出席，如何確保開發單位提交的會議紀錄真實反映民意？她痛批「市府習慣性缺席地方說明會，是否代表法規要求的開發單位通知機關條文形同具文、毫無價值？」

針對開發單位的環評報告，鄭宇恩也提出具體質疑。例如報告中提及「小汽車停車需供比0.937、機車需供比0.323」，但未解釋這些數據對地方交通的影響，且交通局未派員，民眾根本無法確認開發案是否會造成交通衝擊。此外，龍巖公司稱往年有提供敦親睦鄰經費交由公所使用，並在「山陀兒」災害後有捐款。然而，現場區公所承辦人員卻無法公開證實或回應，更讓人質疑派員的意義。

水利局回應，後續若開發單位提出興辦事業計畫，將配合主管機關進行嚴格審查，確保市民權益。

環保局則表示，此次龍巖的說明會是依環評審查會決議舉辦，開發單位需將會議內容詳實記錄，納入環評報告書，以供後續審查參考。另，此案仍處於環評審查階段，後續環評審查會議將邀請各局處、區公所、里長、民意代表出席表達意見，並由環評委員專業審查與判斷。

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