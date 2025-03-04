台北車站周邊機車格計時收費 交通局：首日格位效率已提升

台北車站逸仙公園周邊路邊機車停車格3月3日起改為計時收費，台北市停車管理工程處表示，提升停車位周轉效率有初步成效。（台北市停管處提供）

2025/03/04 14:40

〔記者林承鴻／台北報導〕為促進機車格位快速周轉，台北市交通局停車管理工程處自昨（3）日起調整台北車站「逸仙公園周邊」約400個路邊機車停車格的收費方式，從計次20元調整為計時收費，每半小時5元，當日上限50元。停管處表示，首日停車使用率約9成，以往長時間占用的情況有改善，提升停車位效率有初步成效。

停管處觀察新制上路首日格位使用情形，約有3成的停放車輛在2小時內離開，另統計停車使用率約9成，減輕短時停車民眾尋找車位的負擔，計時收費提升停車位效率已有初步實效。

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不過，民眾張先生認為，台北車站周邊機車位明顯不足，通勤族可能是因為居住地搭乘大眾運輸不便，或會大幅增加通勤時間，所以選擇騎機車，不認為大家會因為計時收費就改搭大眾運輸，指計時收費治標不治本，大家會去找附近其他地方停車。

停管處表示，實施機車計時收費也是鼓勵民眾搭乘捷運或公車至台北車站轉乘，減少機車在核心區的停放壓力，提供更多停車位給有短暫停車需求的民眾。停管處表示，會持續追蹤路邊機車格的使用情形並滾動式檢討，以兼顧市民的停車需求與停放秩序。

該類計時格位不適用每日全市一張單、路邊機車停車月票及無紙化開單等措施，但電動機車停車仍維持免費。

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