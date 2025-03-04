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    失業勞工子女就學補助最高5萬7600元 3/7截止申請

    失業勞工子女就學補助，3月7日將截止受理申請。（圖由高市勞工局提供）

    失業勞工子女就學補助，3月7日將截止受理申請。（圖由高市勞工局提供）

    2025/03/04 14:59

    〔記者蘇福男／高雄報導〕勞動部這學期失業勞工子女就學補助，3月7日將截止受理申請，家中如有2名子女就讀私立大學，最高可補助5萬7600元，可減輕不少經濟負擔。

    為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部每學期辦理失業勞工子女就學補助，就讀公私立高中職每學期每名分別補助4000元、6000元，公私立大專校院每名則補助1萬3600元、2萬4000元，若是獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給20%，最高可補助5萬7600元。

    申請條件有二，一是勞工在今年2月7日以前遭非自願離職失業，至3月7日失業期間達1個月以上，並領取失業給付或職業訓練生活津貼；或是非自願離職失業3月7日已就業，但在前1年內，領取失業給付或職業訓練生活津貼，且前1年內就業期間未超過3個月，仍可提出申請。

    除符合上述條件之一，申請人及配偶在112年度綜合所得總額須在148萬元以下，申請人子女須就讀高中職或大專校院，且申請人在3月7日以前，未請領勞保老年給付，且未參加政府機關各類促進就業方案。

    這項補助採通信郵寄申請或網路線上申請，高市勞工局提醒，補助簡章及申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或高市各區公所索取，也可由勞工局、勞動部網站下載。

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