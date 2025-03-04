教育部推英語課程遠距直播共學 一年339位偏鄉學生受惠

教育部推「英語課程遠距直播共學」，一學年有339位偏鄉學生受惠。圖為台東縣廣原國小學生遠距上課情形。（教育部提供）

2025/03/04 14:53

〔記者林曉雲／台北報導〕為改善偏鄉英語教師流動率高、師資聘任不易問題，教育部推動「英語課程遠距直播共學計畫」，遴選專業英語師資，並透過遠距直播共學，結合英語線上學習平台或相關數位教材，教授偏遠地區學校學生部定英語課程，改善英語學習的城鄉差距，113學年度共有16所國中小、339位學生及15位遠距教學教師參與。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，該計畫執行至今5年，學生在英語課堂的參與度提高，且參加英語相關競賽獲獎，教育部將持續推動此計畫，並提升遠距教師之專業教學知能，透過網路與鏡頭縮短教師和學生的距離，提供偏遠地區學校良好英語教學環境與資源。

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教師陳俞琁遠距任教於新北市欽賢國中，她表示，在線上課堂中會運用多模態教學方法，結合視覺與聽覺等感官刺激，搭配生成式AI工具，將長篇文本轉化為互動影片，創造出更生動且具互動性的學習過程，另於課程中介紹不同國家的文化和習俗，讓學生從跨文化的角度學習英語，拓展國際視野，並理解英語與世界各國的密切聯繫，而在實體到校時，則利用英語桌遊，讓學生有更多機會練習口說，在輕鬆愉快氛圍中，增進學生語言輸出能力。

教師詹椒青認為，學生只有在喜愛老師的情況下，才易全心投入學習，因此她在遠距任教嘉義縣隙頂國小時，採用團體直播共學，重視學生間的實體互動，即使班級人數較少，學生上課表現都相當積極踴躍，而在耶誕節活動中，則透過合作遊戲和讚美激勵學生，提升學生的拼寫與閱讀能力，增強學習自信，同時也準備聖誕禮品袋，搭配播放軟體製作的學生跳舞影片，營造出充滿愛與歡樂的學習氛圍。

此外，遠距任教於台東縣廣原國小的教師田雅惠分享，她重視聽說讀寫4個面向，讓各面向成為互相輔助的學習過程，例如「聽」可以幫助理解發音規則，進而提升「說」的能力，「讀」能累積詞彙和語法知識，並應用於「寫」，而引發學生感興趣是重要的教學一環，她會運用軟體設計教學活動與遊戲，並配合單元主題或節日，教唱相關英語歌曲，打造生動有趣的英語學習環境。

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