政大推動跨界教師學術交流講座 首度開放校外名額

政大開設「知識與實踐匯流：政大傑出研究學者講座」選修課程，讓講座不僅是單向的知識傳遞，更成為真正的跨領域對話平台。（圖由政大提供）

2025/03/04 14:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕促進跨領域學術交流發展！政大延續112學年度開設「知識與實踐：政大傑出研究學者講座」，這學期續開「知識與實踐匯流：政大傑出研究學者講座」選修課程，增設「老師與談」環節，讓講座不僅是單向的知識傳遞，更成為真正的跨領域對話平台；除了開放校內學生選修，更期待吸引更多教師參與，並首度開放校外教師碩博士生踴參與。

該課程為期18週，安排涵蓋心理學、科技、資訊、經濟、政治、數學等多元領域，授課方式深入淺出，不僅使學生得以理解不同領域的核心概念與研究成果，亦為教師提供跨界學術對話的契機。

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課程發起人、政治大學商學院講座教授司徒達賢表示，政大作為研究型大學，擁有眾多在國際學術界備受肯定的學者，可惜跨領域的學術交流仍然有限。盼透過此課程，讓來自不同領域的教師能有更多對話的機會，相互啟發，激盪新思維。自己在政大教書49年了，很享受當學生聽課的感覺。

此學期課程特別增設「老師與談」環節，讓講座不僅是單向的知識傳遞，更成為真正的跨領域對話平台。如在第2堂課程中，國家發展研究所教授林義鈞以「政治經濟學、糧食安全與區域主義」為題進行演講，並與國發所助理教授何浩慈與郭益昌進行熱烈討論，使參與者能夠從多角度審視議題，深化理解。

創新國際學院碩士生鄭雅羚表示，透過課程首次接觸經濟相關議題，老師們擅長舉例說明，促進理解，也能學習時事脈絡，十分有價值。此外，出席率全勤的民族系教授藍美華也對課程高度肯定，她認為，這門課程為政大研究頂尖學者提供對話平台，但未來若能進一步納入教學優良教師，讓研究與教學相互激盪，將更具價值。

課程邀請來自不同領域的政大傑出研究學者進行授課，講師皆為榮獲學術特優獎或學術優良獎的頂尖學者，包括獲「2024年全球前2%頂尖科學家」殊榮的國貿系特聘教授邱志聖與企管系教授巫立宇、中研院士李豐楙、心理系教授游琇婷、傳播學院教授林翠絹、英語系教授陳音頤、法律系教授沈宗倫、教育系教授侯永琪，以及法學院教授王曉丹、政治系教授周家瑜、外交系教授李佳怡與資訊學院院長劉吉軒等，以科普方式分享知識體系與研究成果。

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