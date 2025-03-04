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    竹縣勞工大學職能永續學院課程啟動 160場供報名

    新竹縣今年度的「勞工大學」開課了，有 160場免費課程即日起開始受理報名。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今年度的「勞工大學」開課了，有 160場免費課程即日起開始受理報名。（記者黃美珠攝）

    2025/03/04 14:39

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣「勞工大學職能永續學院課程」今天由副縣長陳見賢啟動，今年度規劃了160場課程、4大主題，可望給有心進修的勞工4800個精進自己的機會，上課地點遍布竹北、新豐、湖口、峨眉、內灣等地，詳情可洽（03）5153383分機51、（03）5518101分機3025；或即日起逕上網路報名。

    縣府勞工處長劉家滿說，除了前述4大主題課程，3月23日、5月24日以及8月23日，這3天下午還有創業諮詢講座，邀請經驗豐富的講師分享創業經驗，並提供學員諮詢和建議。

    副縣長陳見賢說，新竹縣勞工大學開辦迄今邁入第4年，累積近2萬人次參與上課。今年4大主題課程是：數位充電、創新創業、達人分享會以及職涯發展。其中數位充電的課程內容包含目前最夯的AI，也探討財務管理和稅務議題，幫助勞工夥伴在努力賺錢之餘懂得如何理財。歡迎年滿15歲以上的人來報名參加。

    劉家滿另說，今年的4大主題課程有37個系列熱門講座，內容一樣有：解鎖AI效能、智慧創意與工作效率提升法則、短影音創作課、品牌創意實踐、公眾表達技巧等，也提供多項創業貸款轉介服務，與新竹縣跟鄰近地方政府的創業資源。

    新竹縣勞工大學開辦迄今4年，已經嘉惠2萬人次入學轉職、創業或是學習第2專才。（記者黃美珠攝）

    新竹縣勞工大學開辦迄今4年，已經嘉惠2萬人次入學轉職、創業或是學習第2專才。（記者黃美珠攝）

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