呼應「百年樹母」 北區公園里活動中心純白菩提樹外牆吸睛

北區公園里活動中心耐震補強工程完工，嶄新設計純白菩提樹外牆，與台南公園內「百年樹母」 相呼應。（台南市政府提供）

2025/03/04 14:25

〔記者王姝琇／台南報導〕北區公園里活動中心進行耐震補強工程，歷經10個月施工，今日舉行完工典禮。白色外牆設計為菩提樹造型，與正對面台南公園百年菩提老樹相呼應，成為新地標。

南市北區公園里活動中心屋齡逾32年，經建築物耐震評估有結構安全疑慮，於去年2月開始啟動耐震補強工程，今日舉行完工典禮，市長黃偉哲等人出席，現場發糖果給小朋友，場面溫馨熱鬧。

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北區區長潘寶淑指出，公園里活動中心為地上7層、地下1層之公有建築，鄰近台南公園及台南火車站站前商圈，此次由市府全額補助近2000萬元進行建築物耐震補強，施作項目包括剪力牆、鋼框架斜撐補強、翼牆補強，及外牆造型塗裝與消防安全改善，提升整體建築耐震能力與安全性。

潘寶淑說，公園里活動中心除加強結構安全，白色外牆特別設計為菩提樹造型，象徵對面台南公園內百年菩提老樹的歷史意義。台南公園的菩提樹是全國最大、最古老的菩提樹，被譽為台灣菩提樹的「樹母」，夜間點燈後更顯獨特而醒目，已成為北區熱門打卡景點，經過此次補強工程，公園里活動中心提升耐震能力，也融合當地歷史文化特色，為市民打造更安全美觀的公共空間。

市長黃偉哲表示，經歷10個月施作的北區公園里活動中心耐震補強完工，提升建物結構安全，更新外牆塗裝解決磁磚剝落情形，煥然一新，感謝議會經費支持，讓民眾有安全便利的活動環境。

北區公園里活動中心進行耐震補強工程，歷經10個月施工，今日舉行完工典禮。（台南市政府提供）

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