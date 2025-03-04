宜蘭鼓勵幼兒園裝設監視器 教團：絕非萬靈丹

宜蘭縣政府鼓勵縣內50所學校附設幼兒園裝設監視器（工作紀錄器），目前已有家長收到意願調查書，不過教師和家長方還持有正反意見，認為紀錄器可保障師生權益，但也絕非「萬靈丹！」 （記者王峻祺攝）

2025/03/04 14:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全國幼兒園不當管教事件頻傳，宜蘭也曾發生相關案例，礙於幼兒受限口語表達能力，難以還原案情，縣府鼓勵縣內50所學校附設幼兒園裝設監視器（工作紀錄器），目前已有家長收到意願調查書，不過教師和家長方內部還持有正反意見，認為紀錄器可保障師生權益，但也絕非「萬靈丹！」

台北市、新北市及桃園市等縣市均有幼兒園裝設紀錄器，北市府更祭出全額補助，鼓勵所有園所裝設，宜蘭去年曾發生幼兒疑遭不當管教，縣府本學期也請各校透過問卷，調查家長及教職員工裝設意願。

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縣府教育處表示，過去針對教保人員違法調查，因幼兒口語表達能力不佳，難以還原事實真相，為保障師生權益，雖不強制但鼓勵園所裝設紀錄器，並提供全額補助，對於發生過違法事件調查園所，則會專案評估是否有裝設必要性。

收到意見調查表的黃姓家長持贊成看法。他說，紀錄器主要是遇到學生之間糾紛爭議亦或犯罪、意外發生時，還原並釐清責任歸屬的最重要依據，平常也不會隨意調閱。

陳姓幼兒園教師說，紀錄器可提供直接證據，加上比對孩子的口述記憶，有助釐清事件真相，可揪出真正違法施虐行為，也能還給被冤枉老師的清白，「行的正、有教學能力，就不怕被留下紀錄檢視！」

宜蘭縣教師職業工會理事長葉明政則說，紀錄器絕非解決幼教現場紛擾的萬靈丹，也許讓外人對教育環境增加一些安心感，但細究其本質，仍可能對於教育帶來負面影響，若要保護及減少孩子受到不當管教對待，政府積極作為應是降低師生比、提供更充足人手。

宜蘭縣家長會長協會理事長林淑玲說，各年級均曾發生不當管教情事，若只針對幼兒園裝設紀錄器，對教保人員有針對性，實在不夠友善，也有不被信任的感覺，認為國中、國小端也應一視同仁。

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