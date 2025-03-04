爭取台灣國際蘭展商機 後壁推私房旅遊地圖

台灣國際蘭展3月8日登場，後壁區推出在地私房旅遊地圖，涵蓋蘭展鄰近後壁、白河、東山等3區景點、美食，搶攻蘭展商機。（記者王涵平攝）

2025/03/04 14:35

〔記者王涵平／台南報導〕台灣國際蘭展3月8日登場，後壁區推出在地私房旅遊地圖，涵蓋蘭展鄰近後壁、白河、東山等3區景點、美食，搶攻蘭展商機。

在地私房旅遊地圖發表會今在後壁區公所舉行，現場展示各區美食小吃與農特產，區長李至彬表示，在後壁區烏樹林舉行的台灣蘭展，每年參觀人次逾30萬，創造百億商機，因此希望人潮能外溢到鄰近地區，帶動更多商機，為了方便遊客前往，特地製作在地私房旅遊地圖。

請繼續往下閱讀...

李至彬說，在地私房旅遊地圖獲得商圈與店家的響應，超過30家推出蘭展限定優惠，蘭展期間只要持票根前往特約店家消費就可有專屬優惠，後壁茄芷袋、楊媽媽菓子工坊鳳梨酥、白河蓮子米香及東山特色咖啡等精選特色伴手禮也不能錯過。

此外，為了讓遊客便利行，農業局及交通局協力規劃「蘭展期間接駁資訊」，特別提供「後壁火車站 ⇄ 菁寮老街」假日限定免費接駁專車， 蘭展期間詳細班次與乘車資訊將於大台南公車官網及相關資訊平台同步公布。

台灣國際蘭展3月8日登場，後壁區推出在地私房旅遊地圖，涵蓋蘭展鄰近後壁、白河、東山等3區景點、美食，搶攻蘭展商機。（記者王涵平攝）

台灣國際蘭展3月8日登場，後壁區推出在地私房旅遊地圖，涵蓋蘭展鄰近後壁、白河、東山等3區景點、美食，搶攻蘭展商機。（記者王涵平攝）

台灣國際蘭展3月8日登場，後壁區推出在地私房旅遊地圖，涵蓋蘭展鄰近後壁、白河、東山等3區景點、美食，搶攻蘭展商機。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法