「海洋女力 ‧ 感謝有妳」 澎湖南方四島女性成長故事分享會7日登場

南方四島感謝有你-海洋女力分享會，即日起受理報名。（海管處提供）

2025/03/04 15:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕內政部國家公園署海洋國家公園管理處舉辦「海洋女力 ‧ 感謝有妳」澎湖南方四島女性成長故事+海洋心願分享會，將於3月7日（星期五）下午2點，在澎湖海洋地質公園中心B1視聽教室溫暖登場！活動邀請2位長期深耕於澎湖南方四島、具備海洋環境保育與海洋志願服務經驗的女性，透過真實故事分享她們與海洋的關聯，帶領參與者感受海洋女力的熱忱與影響力，鼓勵更多人加入守護海洋的行列。

澎管處為響應婦女節，特別舉辦「海洋女力 ‧ 感謝有妳」澎湖南方四島女性成長故事+海洋心願分享會，邀請到東福海上育樂有限公司陳雅玲執行長，分享她在東嶼坪嶼的耕耘與努力，如何結合環境保護與永續旅遊，為地方社區帶來改變。還有海管處志工老師-陳彥妃女士將分享她投身海洋志願服務的歷程，從初次參與到成為資深志工，這段旅程如何影響她的生命與價值觀。

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活動還安排「海洋心願分享」，邀請參與者寫下對自己、對女性或對海洋的祝福話語，與自己、同行者或其他民眾分享有關於女性成長、海洋經驗等心路歷程或未來期許。 歡迎對海洋保育、環境教育、社區服務有興趣的民眾踴躍參加，不論性別，都能分享感動。

分享會開放40位民眾報名參加，需事先線上報名 ，即日起至3月6日止（額滿提前終止報名）。

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