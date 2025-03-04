夜櫻盛宴！嘉義「櫻之道」昭和櫻滿開 愈夜愈美麗

嘉義石棹「櫻之道」的昭和櫻滿開。（圖由洪銀盛提供）

2025/03/04 14:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義大阿里山地區的昭和櫻在228連假期間盛開，吸引絡繹不絕的賞櫻人潮，目前最具指標性賞櫻熱區為石棹「櫻之道」，滿開的花況令人目不暇給，晚上點燈之後洋溢著詩情畫意般情懷，石棹社區發展協會今晚將舉辦「茶香映春、春湯再品」2場茶席體驗，讓民眾一邊賞夜櫻，一邊品茶香。

竹崎鄉中和村長洪銀盛指出，櫻之道自2月21日起至3月23日每天晚上6至9點在木棧道點燈，民眾穿梭在櫻花樹下欣賞夜櫻，別有一番風情，而且只要水氣足夠，還有機會同場上映雲瀑夜櫻，讓遊客驚艷不已，更是攝影人的最愛，今晚社區以「鏡春雪」為主題舉辦茶席體驗，帶給大家的浪漫感受。

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「櫻花達人」黃源明表示，228連假期間，昭和櫻觀賞重點區域為阿里山鄉樂野村的「中興製茶所」與頂湖聚落，目前則以櫻之道和籠頭明隧道為焦點，都已達滿開階段，由於氣象預告這幾天降雨機率高，由於櫻花樹在雨水滋潤下會長出薪葉，賞櫻要及時。

另牛稠溪堤防的黃花風鈴木，在連日高溫催化下，花況一日數變，每天都有新的驚喜，不過天氣忽冷忽熱，致開花情況參差不齊，有著已全樹爆開，金黃花序經陽光照射耀眼奪目，有著則一朵也沒有，要追花最好見做好情報蒐集工作，才不會失望而回。

嘉義石棹「櫻之道」迷人的夜櫻。（圖由洪銀盛提供）

嘉義牛稠溪堤防盛開中的黃花風鈴木。（記者蔡宗勳攝）

黃花風鈴木美麗的花序。（記者蔡宗勳攝）

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