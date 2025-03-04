雲林沿海地區也能租借 MOOVO於4鄉鎮增44站點

雲林縣府擴大公共自行車MOOVO服務範圍，即日起水林、口湖、土庫、北港4鄉鎮也能租借。（記者李文德攝）

2025/03/04 14:13

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府前年八月引進公共自行車MOOVO智慧單車系統，目前4鄉鎮1000輛自行車，營運一年半累計運量達55萬人次。今（4）日正式將版圖擴大，北港、水林、口湖、土庫4鄉鎮共200輛自行車，44個站點，讓沿海地區補足大眾運輸交通不足問題。

雲林縣內大眾運輸未普及，雲林縣府2023年8月先在斗六市、虎尾鎮導入MOOVO，去年6月在增加斗南、西螺鎮及古坑綠色隧道，現有141處站點，1000輛單車供租借。

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縣府交通工務局統計，營運迄今已超過55萬人次使用，平均單月運量超過5萬人次，每車每天周轉率2.4至3.6次，站點中以斗六火車站前站為運量最高點，單月租借次數達1萬900次以上，位居第2、3名為虎尾科技大學宿舍區、斗六家商站點，實際滿足民眾通勤、通學及遊憩需求。

交工局長汪令堯表示，推行以來反應熱烈，而自行車適合小鎮觀光，沿海地區觀光旅遊也十分富饒，因此規劃北港、土庫鎮、口湖、水林鄉即日起正式加入公共自行車服務範圍。

雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、土庫鎮長陳特凱、雲林縣副議長蔡咏锝等人，出席啟用記者會，宣告MOOVO正式擴大服務範圍。

汪令堯表示，此次斥資3000萬，在4鄉鎮增設站點有北港觀光大橋、北港武德宮、北港圓環、土庫順天宮、口湖遊客中心、水林運動公園等44個租賃站點，多達200輛公共自行車租借。

張麗善表示，雲林智慧自行車租用，在雲林縣騎乘只要符合資格，前30分鐘租借免費、電動輔助自行車十元，若持雲林縣TPASS公共運輸定期票可享不限車種前30分鐘免費。

汪令堯表示，今年底將發包，再挹注1.5億元，屆時盼在一年內將全縣20鄉鎮市都設置租借點，盼滿足更多使用者需求。

雲林縣府擴大公共自行車MOOVO服務範圍，即日起水林、口湖、土庫、北港4鄉鎮也能租借。（記者李文德攝）

雲林縣府擴大公共自行車MOOVO服務範圍，即日起水林、口湖、土庫、北港4鄉鎮也能租借。（記者李文德攝）

雲林縣府擴大公共自行車MOOVO服務範圍，即日起水林、口湖、土庫、北港4鄉鎮也能租借。（記者李文德攝）

雲林縣府擴大公共自行車MOOVO服務範圍，即日起水林、口湖、土庫、北港4鄉鎮也能租借。（記者李文德攝）

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