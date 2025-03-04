台東森林公園月底改造完工 烏頭翁遊戲場亮相

台東森林公園新造的烏頭翁遊戲場。（記者黃明堂攝）

2025/03/04 13:53

〔記者黃明堂／台東報導〕有大安森林公園5倍大的台東縣森林公園，景觀改造工程進度達95%，預計在3月底完工，增加友善生態設施，已吸引多樣珍貴稀有鳥類率先體驗，還有烏頭翁遊戲場將成熱門兒童樂園。

台東縣森林公園位於卑南溪口，面積約280公頃，屬於國家級重要濕地範圍，擁有豐富的自然生態與多樣的景觀環境，前年啟動景觀改造工程，改善園區內部環境、提升遊憩設施並強化生態保育。

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縣府建設處指出，目前區內已完成多項工程成果，包括新增烏頭翁遊戲塔，以本地特有鳥類「烏頭翁」為設計靈感，打造可攀爬溜滑的大型兒童遊樂空間，提供親子互動與遊憩新亮點，並新增林下體驗設施及更新老舊體健設施，強化園區內的運動休閒功能，讓不同年齡層的遊客都能享受健康生活。

蓮花池畔除了景觀再造，也進行生態友善措施，恢復原生種生態，前年吸引黑面琵鷺成群造訪，生態檢核熊良心團隊利用紅外線攝影機，今年又紀錄到冠鸊鷈、紫鷺、白冠雞等罕見珍貴冬候鳥，蓮花景觀池透過營造後，對生物多樣性具有相當成效。

縣長饒慶鈴今天偕建設處長蔡勝雄、農業處副處長黃奇明視察工程時表示，考量到園區道路整體完整性與遊客體驗，發現部分既有道路因長年使用，已出現破損情形，影響步行與自行車騎乘舒適度，因此，經縣府團隊評估後，追加經費，將另案進行森林公園內老舊道路重新刨鋪，確保園區內道路系統更加完善，提供遊客更舒適安全的遊園環境，讓這裡成為一個安全、友善、適合所有年齡層的休憩場域。

台東森林公園改造蓮花池，景觀優化，也成了生態亮點。（記者黃明堂攝）

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