18年送6萬名大學生出國短期學習 教育部：以美日為大宗

教育部推動「學海計畫」，18年來已送6萬名大學生赴90國短期學習，以美日為大宗。（資料照）

2025/03/04 14:09

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「學海計畫」，鼓勵大專校院遴選優秀學生，赴國外大專校院研修或企業機構實習，擴展青年學子國際交流與職場體驗的機會，18年來已送6萬名大學生赴90國短期學習，以美日為大宗，但也有學生赴塞爾維亞或烏干達等國，今年受理學校申請至3月31日晚上12時止。

教育部國際司科長林曉瑩說明，學海計畫包含4項子計畫，學海飛颺、學海惜珠、學海築夢及新南向學海築夢，學海飛颺及學海惜珠為選送優秀或勵學學生赴國外大學修讀學分，出國研修期間至少1學期、最長1學年；學海築夢及新南向學海築夢為選送學生赴各國或新南向國家進行專業實習，赴海外實習天數須達連續30天以上（印尼25天以上）。

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林曉瑩表示，該4項子計畫之補助項目，包含由台灣出發赴研修或實習國家的來回經濟艙機票1張及部分生活費，以學海飛颺為例，教育部補助每人台幣5萬元以上、30萬元以下；其補助額度得依教育部當年度經費預算調整，每人補助額度由薦送學校自訂，得包括1張來回經濟艙機票款、國外學費及⽣活費。此外，為鼓勵經濟及文化較為不利的學子實現出國夢想，並勇於到海外體驗不同文化，今年預計提高符合學海惜珠資格的補助人數及經費。

據教育部統計，學海計畫自96年起推動，至今累計受惠學生近6萬名，獲補助學生前往國家多達90國，其中以日本、美國為最大宗，較為特別的國家如塞爾維亞、烏干達等，也有我國學子前往當地機構實習，廣受學校及學生歡迎，國內各大專校院皆可申請學海計畫，由學校提出計畫書並遴選出國學生名單後，上傳申請計畫書至學海計畫網站，教育部依要點進行審查並核定各校補助額度，詳情請見學海計畫專屬網站。

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