有家長發文全包代作學檔 葉丙成：幫孩子作弊是害他

有家長在臉書發文全包代作學習歷程檔案，教育部政次葉丙成在臉書表示，幫孩子作弊是傷害他。（取自葉丙成臉書）

2025/03/04 13:40

〔記者林曉雲／台北報導〕有考生家長在臉書上發文指，幫高中孩子全包製作學習歷程檔案，教育部政次葉丙成對此在臉書直批，幫孩子作弊，不是教育，而且對孩子的未來傷害極大。

葉丙成表示，他年過半百，有幸遇到許多事業、人生都很成功的人士，這些成功人士很多都不是名校畢業，根據他的觀察，他們大多數都有共同的特質：好的品格、好的人格特質（善良利他）、面對挑戰的韌性、好的能力跟旺盛的好奇心；而真正的教育，不是幫孩子弄到上名校，而是幫孩子建立好的品格、人格、面對挑戰的韌性等這些成功人生最重要的特質。

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葉丙成直批，幫孩子作弊，不是教育，而且對孩子的未來傷害極大。他並進一步分析，第一，作弊不見得會成功。面試一問三不知，三兩下就可以問出來不是自己做的。一旦被抓包，對孩子會造成很大的傷害，甚至是會留下他一輩子洗不掉的不良紀錄。

第二，如果成功的話，對孩子傷害更大。因為這給了孩子一個錯誤的價值觀，以為作弊是可以被允許的。以後用這種作弊是可以的心態跟別人合作，夜路走多了，有天偷雞摸狗出包被發現，身敗名裂。

第三，幫孩子作弊，即使僥倖過關，也養成了孩子無法靠自己面對挑戰的依賴心理，以為什麼事都可以找別人代工。這樣教養出來的孩子，他獨立面對挑戰的韌性跟解決問題的能力，完全被摧毀了。

葉丙成表示，真正有良知的孩子，不會因為這樣得到的桂冠而快樂，反而會一輩子活在罪惡感的自責痛苦中；幫孩子作弊，放大人生的尺度來看，對孩子的一生會造成難以彌補的傷害。真的愛孩子，就請不要用這種方式去傷害他

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