國道關西服務去年賺5.98億元奪冠 清水充電站登「國道電力王」

服務區營業額。（高公局提供）

2025/03/04 13:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕以往營收最高的國道服務區是清水服務區，但去年整修八個月，營收王被關西服務區拿下，去年營收高達5.98億元。不過清水服務區充電站以106萬度的總充電量，榮登「國道電力王」。

去國道15處服務區整體營業額53.7億元，再創新高，關西服務區以5.98億元營收奪冠，在國道充電站方面，則是清水成為國道電力王。

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高公局統計去年服務區營收較2023年（50.9億元）成長5.49%，排名前5名依序為關西5.98億元、清水5.87億元、西螺5.80億元、泰安5.38億元、東山4.64億元。關西服務區奪冠主要歸功於近年持續優化硬體設備及公共服務，引進更多具吸引力的品牌櫃位，提升用路人服務體驗，年營收5.98億元，較2023年（5.5億）成長8.7%。

至於清水服務區，因去年整修8個月，營收位居第二，但隨著整修完成展現新風貌，去年12月及今年1月營收都破億，今年春節營收更是亮眼，初二達871萬元、初三853萬元，雙雙突破歷年單日最高紀錄（845萬元）。

在國道充電站營運方面，去年國道充電路網全面上線，總充電量679萬度，是前年379萬度的1.8倍，其中清水充電站以106萬度的總充電量，榮登「國道電力王」，至於充電次數以湖口（北）站2.7萬次居冠，而每車平均充電度數最高則為湖口（南）站（40.2度/車），這2項數據顯示湖口服務區在電動車補給的重要性。

國道充電站營運情形。（高公局提供）

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