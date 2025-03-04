重機族注意！交通部啟動「重機上國道」調查 近期有電話民調

交通部高速公路局今天（4日）宣布，為瞭解社會大眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路意向，經高速公路局公開招標委託民調公司，近期將啟動市話及手機民意調查作業。（資料照）

2025/03/04 13:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕重型機車族注意！交通部高速公路局今天（4日）宣布，為瞭解社會大眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路意向，經高速公路局公開招標委託民調公司，近期將啟動市話及手機民意調查作業。

2011年11月23日「道路交通管理處罰條例」第92條修正後，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定的路段及時段行駛高速公路。其中強調社會各界對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路存有安全疑慮，請交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放路段及時段。

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之後交通部除蒐集地方政府意見外，請高公局辦理民意調查，持續瞭解一般大眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路看法。

高公局表示，今年度民意調查預計在3月份啟動，民調公司撥通電話後將先說明「您好！這裡是ＯＯＯ民調公司，不好意思耽誤您一點點時間，我們正接受交通部高速公路局委託，進行一項電話訪問，想瞭解民眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道高速公路的一些看法……」。

高公局表示，請接到電話的民眾放心且盡情表達對於開放大型重型機車行駛高速公路意見。另本次民調僅會蒐集受訪者性別、年齡層、教育程度及居住地區等背景資料做為分析使用，不會詢問其他敏感個資，請民眾安心受訪。

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