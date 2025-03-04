家長放任小孩嬉鬧還嗆「爛店」 台中咖啡館拒收10歲以下兒童

咖啡館內可愛鴨子受到親子喜愛。（圖由走心咖啡館提供）

2025/03/04 13:41

〔記者張軒哲／台中報導〕頑皮孩子在公共場域影響他人的情況屢見不鮮，台中市一間開業3年的咖啡館昨公告拒收10歲以下兒童，只招待熟客的孩子跟新生兒。公告一出，引起網友熱議，也獲得多數顧客支持。業者陳小姐今日指出，日前有一名小妹妹在店內嬉鬧2個半小時，還被女童媽媽嗆「爛店」，才決定張貼公告。

陳小姐今日表示，自己在沙鹿家鄉開設咖啡館，也在店內養了可愛的鴨子，受到親子喜愛。但店內發生太多家長放任小孩在店裡吵鬧、追逐鴨子踢鴨子、破壞物品、尖叫亂跑、亂丟店家提供的兒童餐具、造成多次重覆索取、導致其他客人不夠使用、現在起、一位兒童僅提供一副兒童餐具、如果造成損壞、請照價賠償。「別的客人也是消費用餐、沒有義務忍受你的小孩尖叫吵鬧、謝謝」。店內規定小孩新的收費標準幼兒清潔費30元，國小學童清潔費70元，達個人獨立低消100元則免收。

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陳小姐說，日前一名約兩歲多女童跟家人到店內用餐，女童兩個半小時都沒坐在座位上，在店裡走動嬉戲，還影響其他客人，因好言告誡女童不可以碰撞店內木板發生聲響，竟遭女童的媽媽嗆「爛店」。

陳小姐說，「如果覺得店家在針對歧視家長與小孩、請你們換位思考、是你們歧視店家、所以把店家的規則當沒看見。繼續任由小孩破壞、只因為破壞的不是你們的家」。

店家公告獲得網友支持，不少人決定去消費，有網友說，「總算有拒絕熊孩子消費的店家了，店家也有選擇顧客的權利」。

走心咖啡館貼公告拒收十歲以下兒童。（記者張軒哲翻攝）

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