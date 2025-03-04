大數據分析！ 最多車的國道路段、交流道在這裡

高速公路局今天（4日）發布統計，去年國道交通量最高路段前三名為國1五股至高公局、國1鼎金系統至高雄，以及國3土城至樹林路段。（資料照）

2025/03/04 12:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕高速公路局今天（4日）發布統計，去年國道交通量最高路段前三名為國1五股至高公局、國1鼎金系統至高雄，以及國3土城至樹林路段；進出旅次量前三名的交流道為國1林口交流道、國1（國2）機場系統交流道及國1桃園交流道。

每天平均170萬輛車在國道

另外，大貨車、聯結車比例前三名的路段為國1南向漁港路至高雄端、北向高雄端至五甲系統及國3南向後龍至通霄路段；提醒用路人行經前述路段時，特別注意行車安全。

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高公局分析ETC電子收費系統所產製每日將近2千萬筆、每年超過60億筆的龐大偵測數據，算得日平均有高達150萬至170萬輛車行駛國道，延車公里高達90至130MVK（百萬車公里）。

高公局指出，去年度交通量最高路段為國1五股到高公局路段，平均每日雙向交通量超過27萬輛次（平面路段，不含高架）；第2、3名則為國1鼎金系統到高雄及國3土城至樹林路段，分別約為每日22萬及21萬輛次。

旅次統計部分，進出旅次量最高的交流道為國1林口交流道，平均每日逾17萬筆進出旅次，第2、3名則為國1（國2）機場系統交流道，以及及國1桃園交流道，每日進出旅次量各約17萬及15萬筆。

旅次量最高的則是國1北向高雄（九如路）至鼎金系統（5公里），平均每日約1.8萬筆旅次，第2、3名則為國1南向鼎金系統至高雄（5公里）及國1南向五股到林口（8公里），分別約為1.7萬及1.6萬筆旅次。

此外，去年大貨車、聯結車比例最高的路段為國1南向漁港路至高雄端路段，重車比例約為54%，第2、3名則為國1北向高雄端至五甲系統，以及國3南向後龍至通霄路段，重車比例分別約為44%及28%。

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