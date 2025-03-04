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    逾4700坪、投資200億 新北永和大陳都更單元1招商成功

    新北勢永和大陳都更案單元1面積超過4700坪，規劃興建地上39層的建築物。圖為完工的模擬示意圖，未來以實際設計為準。（圖由新北住都中心提供）

    新北勢永和大陳都更案單元1面積超過4700坪，規劃興建地上39層的建築物。圖為完工的模擬示意圖，未來以實際設計為準。（圖由新北住都中心提供）

    2025/03/04 12:28

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動永和大陳地區公辦都更案，全區分為7個單元，其中規模最大的單元1面積超過4700坪，歷經困難終於招商成功，昨天（3日）完成綜合評選，由遠雄建設事業股份有限公司獲得最優申請人資格，投資金額高達200億元，預計今年第2季簽約，完成該區域都更最後一塊拼圖。

    新北市住宅及都市更新中心執行長錢奕綱指出，單元1由新北住都中心擔任實施者，公開徵求出資人，基地面積為7個單元中規模最大，面積逾4700坪，區內有超過300戶及近500位相關權利人，建築物歷經一甲子歲月，增建或改建情形嚴重，產權複雜且環境窳陋、巷弄狹小，影響居住及公共安全，需透過更新改善環境品質。

    錢奕綱表示，未來單元1預計興建3棟地上39層、地下6層建築物，並規劃幼兒園、公共托育中心及社會住宅等公益性設施，強化地區生活機能，為城市美學增添新風貌。

    他說，新北住都中心自2021年成立起，全力推動大陳更新單元1、3、4，在地方設置駐點工作站，由中心人員協助前期溝通整合，凝聚住戶共識，再引進民間專業技術投資，如今全數單元皆招商成功，幫助住戶迎向嶄新家園。

    新北市永和大陳社區都更案單元1面積逾4700坪，已招商成功。（圖由新北住都中心提供）

    新北市永和大陳社區都更案單元1面積逾4700坪，已招商成功。（圖由新北住都中心提供）

    永和大陳都更案單元1將興建地上39層的建築物，圖為完工的模擬示意圖，未來以實際設計為準。（圖由新北住都中心提供）

    永和大陳都更案單元1將興建地上39層的建築物，圖為完工的模擬示意圖，未來以實際設計為準。（圖由新北住都中心提供）

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