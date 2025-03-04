運動紅包來了！中市運動中心月票 女性享40天優惠

38婦女節前夕盧秀燕送運動紅包，女性買運動中心月票享40天優惠。（圖由市府提供）

2025/03/04 11:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕3月8日國際婦女節前夕，台中市長盧秀燕今宣布送「運動紅包」，考量女性每個月均有數日「不方便」，顧及女性權益，女性購買台中市國民暨兒童運動中心的健身房及游泳池月票，可享使用40天優惠，鼓勵女性多運動活動身心。

台中市目前已啟用朝馬、北區、南屯、大里、長春、潭子等6座國兒運及港區運動公園，日前民進黨議員江肇國質疑包括新北、台南部分運動中心已提供女性可享有月票使用36天的優惠，但台中市長盧秀燕號稱是六都唯一女性市長、「媽媽市長」，卻未苦女性所苦，未推出類似優惠女性政策，根本未重視女性權益。

請繼續往下閱讀...

婦女節前夕，盧秀燕今日市政會議中指出，女性每個月因生理期，每個月均有4到8天的「不方便」時間，購買國兒運中心的月票，比起男性天天能使用，多了使用限制，使用權益未受保障，她是六都唯一女性市長，比別人更努力推動保障女權，她宣佈台中市國兒運自3月8日起，女性購買國兒運的健身房及游泳池月票，使用期限從現有30天延長到40天，盼維護性平權益，也提昇女性參與運動風氣。

運動局長游志祥指出，女性使用台中市國兒運的人數逐年增加，2022年全年有309萬人次使用國兒運，女性佔119餘萬人，2023年全年增為339萬人次，女性也增到137萬餘人，去年全年再增為370萬人次，女性上國兒運人次也突破140萬餘人次，女性運動風氣漸增。

游志祥指出，但女性使用國兒運的比例約佔3成8到4成，基於考量女性的生理限制及鼓勵女性多運動，因目前國兒運僅健身房及游泳池販售月票，台中市推出女性月票優惠40天；目前台北市部份場館有優惠40天，新北市及台南市則是月票優惠36天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法