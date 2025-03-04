為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    演出在即售票不足一成 創世公益兒童劇台南演出盼支持

    創世基金會將於3月15日在台南市虹韻文創中心舉辦公益兒童劇，目前售票不足一成，希望大家踴躍支持。 （創世台南院提供）

    創世基金會將於3月15日在台南市虹韻文創中心舉辦公益兒童劇，目前售票不足一成，希望大家踴躍支持。 （創世台南院提供）

    2025/03/04 11:49

    〔記者蔡文居／台南報導〕創世基金會將於3月15日在台南市虹韻文創中心舉辦公益兒童劇，演出所得將作為「創世基金會花蓮建院暨台南院植物人常年服務經費」，幫助長期臥床的植物人家庭，由於演出在即，但目前售票不足一成，急壞了創世工作人員，希望民眾可以支持認購門票，「1張門票，2次愛心！」幫助創世植物人。

    創世台南院表示，目前台南院的院民共60位，到宅在案人數200人。每年光是植物人餐食經費就需支出700萬元。邀請大家支持公益，助創世服務捐款600元，即可索取門票1張。若選擇轉贈門票，將由主辦單位轉送給弱勢家庭孩童，讓更多孩子有機會欣賞精彩演出。

    台南院表示，今年由創世基金會主辦的豆子劇團《賣香屁》兒童劇場，將於3月15日（六）在台南虹韻文創中心溫馨上演。本次演出透過幽默有趣的故事，引導孩子學習行善的重要性與因貪婪導致的惡果，適合闔家觀賞，所得將作為「創世基金會花蓮建院暨台南院植物人常年服務經費」，幫助長期臥床的植物人家庭，讓愛心不僅停留在劇場，更延續到需要幫助的人身上。

    創世台南院盼大家支持認購門票，「1張門票，2次愛心！」幫助創世植物人。 （創世台南院提供）

    創世台南院盼大家支持認購門票，「1張門票，2次愛心！」幫助創世植物人。 （創世台南院提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播